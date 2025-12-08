Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лазейка превратилась в капкан: чем грозит Западу попытка навсегда заблокировать российские деньги

Евросоюз не сможет навсегда заморозить российские активы — политолог Адилова
Экономика

Попытки Евросоюза навсегда заморозить российские активы обречены на провал и могут обернуться серьезными последствиями для самого Запада. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Ранее газета Financial Times сообщила, что чиновники Евросоюза нашли юридическую лазейку, которая позволит им заблокировать замороженные активы России в обход правила, требующего единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.

По словам Адиловой, у Евросоюза нет правовых оснований для бессрочного удержания российских активов. Она подчеркнула, что подобные решения противоречат международным нормам и подрывают доверие к финансовой системе Запада.

"Они будут искать всевозможные лазейки, ведь сейчас у них единственный выход — получить деньги за счет наших замороженных активов. Но правового выхода у них нет и не будет. Любое решение в этом направлении нарушит существующие правовые принципы, а коллективного одобрения от всех стран, включая Венгрию, они не добьются", — отметила политолог.

Она добавила, что попытки Запада продлить заморозку активов на неопределенный срок не приведут к желаемому результату. По ее словам, Евросоюз не решится на полное изъятие средств, опасаясь жесткого ответа России и потери собственной репутации как надежной финансовой площадки.

"Навсегда заморозить российские активы они не смогут — это исключено. Если бы не опасения жестких ответных мер со стороны России, подобные шаги уже были бы предприняты. Однако на Западе осознают, что такие действия подорвут доверие к их финансовым системам и отпугнут инвесторов", — подчеркнула эксперт.

Адилова отметила, что реализация подобных мер приведет к значительным экономическим издержкам для Европы. Она указала, что ответные действия со стороны России окажутся более масштабными, что не только нанесет ущерб европейской экономике, но и усугубит существующие внутренние противоречия внутри Евросоюза.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
