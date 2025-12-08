Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Извержение тропического вулкана вызвало похолодание в Европе — данные Earth
Недосып вызывает у собак агрессию и потерю внимания — кинолог Беляева
Операция на позвоночнике спасла Чумакова от инвалидности
Домрачева готова рассмотреть работу в сборной при удобных условиях — NEWS.ru
Сода и рафинированное масло обеспечивают воздушность творожных пончиков
Семейная ипотека должна поддерживать только настоящие семьи — депутат Милонов
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Правильное расстояние от дивана до телевизора улучшает качество изображения — Samsung
Страны ЕС не захотят гарантировать кредит Украине — экономист Лежава

Крах мечты: немецкая промышленность теряет опору

В Германии сталелитейная компания Thyssenkrupp планирует сократить 11 000 человек
Экономика

Северная Германия сталкивается с растущей проблемой деиндустриализации. Положение дел во многих секторах промышленности вызывает серьёзные опасения.

Фабрика ночью
Фото: Desingned by Freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фабрика ночью

Кризис в ключевых отраслях

Химическая промышленность переживает трудные времена, мощности предприятий загружены лишь на 70%. Металлургическая и электротехническая отрасли Северного Рейна-Вестфалии демонстрируют значительный спад: производство упало на 23% по сравнению с докризисным 2019 годом. Уровень занятости в этих секторах сократился на 9%.

Рост безработицы и требования к правительству

Йоханнес Петтеринг, глава Национальной ассоциации бизнес-ассоциаций, выразил обеспокоенность по поводу возможного ускорения сокращения рабочих мест. По его словам, в настоящее время в металлургической и электротехнической промышленности региона ежемесячно теряется около 2100 рабочих мест. Предприниматели Северного Рейна-Вестфалии призывают к незамедлительной государственной поддержке. Ожидаемый в 2026 году незначительный рост экономики (менее 1%) не дает оснований для оптимизма.

Забастовки и сокращения в Thyssenkrupp

Ситуацию усугубляет предстоящее сокращение 11 000 рабочих мест в сталелитейной компании Thyssenkrupp, а также забастовка в Эссене, сообщает Rheinische Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Соглашения между Москвой и Нью-Дели обнулили стратегию национальной безопасности США Любовь Степушова Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США Олег Володин В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Страны ЕС не захотят гарантировать кредит Украине — экономист Лежава
Европа утвердила миссию к Энцеладу для поиска внеземной жизни — Sciencepost
Борная кислота убивает муравьёв через пищеварение — ouest-france
В Германии сталелитейная компания Thyssenkrupp планирует сократить 11 000 человек
Диетологи объяснили, чем йогурт отличается от творога для кишечника
Эксперты напомнили, какие фразы нельзя говорить инспектору ДПС при остановке
Московская область стала лидером осенних бронирований, отметил Артём Кромочкин
Евросоюз не сможет навсегда заморозить российские активы — политолог Адилова
Форма, пористость кожуры и аромат определяют сладость мандарина
Новые платформы Китая улучшили качество кузовов и электроники — Freshauto
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.