Крах мечты: немецкая промышленность теряет опору

В Германии сталелитейная компания Thyssenkrupp планирует сократить 11 000 человек

Северная Германия сталкивается с растущей проблемой деиндустриализации. Положение дел во многих секторах промышленности вызывает серьёзные опасения.

Фото: Desingned by Freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фабрика ночью

Кризис в ключевых отраслях

Химическая промышленность переживает трудные времена, мощности предприятий загружены лишь на 70%. Металлургическая и электротехническая отрасли Северного Рейна-Вестфалии демонстрируют значительный спад: производство упало на 23% по сравнению с докризисным 2019 годом. Уровень занятости в этих секторах сократился на 9%.

Рост безработицы и требования к правительству

Йоханнес Петтеринг, глава Национальной ассоциации бизнес-ассоциаций, выразил обеспокоенность по поводу возможного ускорения сокращения рабочих мест. По его словам, в настоящее время в металлургической и электротехнической промышленности региона ежемесячно теряется около 2100 рабочих мест. Предприниматели Северного Рейна-Вестфалии призывают к незамедлительной государственной поддержке. Ожидаемый в 2026 году незначительный рост экономики (менее 1%) не дает оснований для оптимизма.

Забастовки и сокращения в Thyssenkrupp

Ситуацию усугубляет предстоящее сокращение 11 000 рабочих мест в сталелитейной компании Thyssenkrupp, а также забастовка в Эссене, сообщает Rheinische Post.