Россия расширяет продуктовую карту: креветки из Индии — в приоритете

Экономика

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул на форуме в Нью-Дели, что Индия располагает внушительными возможностями для расширения объёмов экспорта продовольствия в Россию. Особый интерес для ведомства представляет импорт индийских креветок. 

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

Выступление на Российско-индийском форуме

Заявление руководителя Россельхознадзора прозвучало в ходе панельной дискуссии, посвященной стратегиям и перспективам увеличения поставок продовольствия из Индии в Россию. Форум состоялся в рамках визита президента Владимира Путина в республику, о чём сообщает Fishnews со ссылкой на пресс-службу ветеринарного ведомства.

Заинтересованность России в индийских продуктах

Данкверт акцентировал внимание на том, что Индия обладает существенным потенциалом для увеличения экспорта агропродовольственной продукции в Россию. Российская сторона заинтересована в диверсификации поставщиков и расширении рынка. Особое внимание Россельхознадзор уделяет возможностям импорта индийской креветки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
