Россия расширяет продуктовую карту: креветки из Индии — в приоритете

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул на форуме в Нью-Дели, что Индия располагает внушительными возможностями для расширения объёмов экспорта продовольствия в Россию. Особый интерес для ведомства представляет импорт индийских креветок.
Заявление руководителя Россельхознадзора прозвучало в ходе панельной дискуссии, посвященной стратегиям и перспективам увеличения поставок продовольствия из Индии в Россию. Форум состоялся в рамках визита президента Владимира Путина в республику, о чём сообщает Fishnews со ссылкой на пресс-службу ветеринарного ведомства.
Данкверт акцентировал внимание на том, что Индия обладает существенным потенциалом для увеличения экспорта агропродовольственной продукции в Россию. Российская сторона заинтересована в диверсификации поставщиков и расширении рынка. Особое внимание Россельхознадзор уделяет возможностям импорта индийской креветки.
