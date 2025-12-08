Двери закрываются: какие сферы в России останутся без специалистов в ближайшие годы

В России ожидается дефицит кадров на 7 лет вперёд — Тирских

В ближайшие семь лет ожидается значительная нехватка работников в различных секторах экономики.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Рабочие на стройке

Среди них выделяются:

производственная сфера,

строительство,

транспортная отрасль и логистика,

здравоохранение и социальное обслуживание,

IT-сектор,

сервисные услуги.

Татьяна Тирских, управляющий директор по суверенным и региональным "Эксперт РА", отмечает, что уже сейчас многие работодатели в этих областях сталкиваются с серьёзным дефицитом кадров. Даже в традиционно популярных сферах, таких как IT и финансы, компании испытывают трудности с поиском квалифицированных специалистов.

Региональные вызовы

Необходимость увеличения занятости особенно заметна в примерно 40 регионах РФ. Наибольшие проблемы с нехваткой кадров наблюдаются в:

Москва,

Московская область,

Ростовская область,

Ставропольский край,

Краснодарский край,

Пермский край,

Татарстан.

Эти регионы являются крупными промышленными и динамично развивающимися центрами.

Государственные меры по сокращению кадрового дефицита и поддержка МСП

Для решения проблемы кадрового дефицита, государство реализует комплекс мер:

модернизация системы образования,

профессиональная переподготовка,

расширение программ целевого обучения,

развитие практико-ориентированного образования

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность малых и средних предприятий (МСП) для увеличения занятости, особенно в малых населенных пунктах. Поддержка предпринимательства не только способствует созданию новых рабочих мест, но и снижает миграционный отток населения, пишут Известия.

Для развития МСП в моногородах и специальных экономических зонах запущена программа льготного кредитования до 18,3 млрд рублей до 2030 года, совместно с Минэкономразвития России.