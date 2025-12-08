Двери закрываются: какие сферы в России останутся без специалистов в ближайшие годы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В ближайшие семь лет ожидается значительная нехватка работников в различных секторах экономики.

Рабочие на стройке
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Рабочие на стройке

Среди них выделяются:

  • производственная сфера,
  • строительство,
  • транспортная отрасль и логистика,
  • здравоохранение и социальное обслуживание,
  • IT-сектор,
  • сервисные услуги.

Татьяна Тирских, управляющий директор по суверенным и региональным "Эксперт РА", отмечает, что уже сейчас многие работодатели в этих областях сталкиваются с серьёзным дефицитом кадров. Даже в традиционно популярных сферах, таких как IT и финансы, компании испытывают трудности с поиском квалифицированных специалистов. 

Региональные вызовы

Необходимость увеличения занятости особенно заметна в примерно 40 регионах РФ. Наибольшие проблемы с нехваткой кадров наблюдаются в:

  • Москва,
  • Московская область,
  • Ростовская область,
  • Ставропольский край,
  • Краснодарский край,
  • Пермский край,
  • Татарстан.

Эти регионы являются крупными промышленными и динамично развивающимися центрами.

Государственные меры по сокращению кадрового дефицита и поддержка МСП

Для решения проблемы кадрового дефицита, государство реализует комплекс мер:

  • модернизация системы образования,
  • профессиональная переподготовка,
  • расширение программ целевого обучения,
  • развитие практико-ориентированного образования

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность малых и средних предприятий (МСП) для увеличения занятости, особенно в малых населенных пунктах. Поддержка предпринимательства не только способствует созданию новых рабочих мест, но и снижает миграционный отток населения, пишут Известия.

Для развития МСП в моногородах и специальных экономических зонах запущена программа льготного кредитования до 18,3 млрд рублей до 2030 года, совместно с Минэкономразвития России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
