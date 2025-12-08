Двери закрываются: какие сферы в России останутся без специалистов в ближайшие годы

В ближайшие семь лет ожидается значительная нехватка работников в различных секторах экономики.
Среди них выделяются:
Татьяна Тирских, управляющий директор по суверенным и региональным "Эксперт РА", отмечает, что уже сейчас многие работодатели в этих областях сталкиваются с серьёзным дефицитом кадров. Даже в традиционно популярных сферах, таких как IT и финансы, компании испытывают трудности с поиском квалифицированных специалистов.
Необходимость увеличения занятости особенно заметна в примерно 40 регионах РФ. Наибольшие проблемы с нехваткой кадров наблюдаются в:
Эти регионы являются крупными промышленными и динамично развивающимися центрами.
Для решения проблемы кадрового дефицита, государство реализует комплекс мер:
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность малых и средних предприятий (МСП) для увеличения занятости, особенно в малых населенных пунктах. Поддержка предпринимательства не только способствует созданию новых рабочих мест, но и снижает миграционный отток населения, пишут Известия.
Для развития МСП в моногородах и специальных экономических зонах запущена программа льготного кредитования до 18,3 млрд рублей до 2030 года, совместно с Минэкономразвития России.
От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.