Розница готовится к птичьей скидке: рынок ждёт снижение цен после рекордного роста

Курица подешевеет на 10% в розничных сетях страны — Виноградов

По оценкам Владимира Виноградова, руководителя агентства Pro-Vision, в 2026 году потребителей ждёт приятный сюрприз: стоимость куриного мяса в розничных сетях страны станет меньше примерно на 10%.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курица

Причины и этапы удешевления

Виноградов подчёркивает, что ощутимое снижение (более чем на 10%), вероятнее всего, начнется в период с 2026 по 2027 год. Текущие 2024-2025 годы характеризуются пиковыми значениями цен на курицу, достигающими 240 рублей за килограмм, что на 40-50% превышает показатели 2022 года (около 150 рублей).

Ожидается, что в 2025 году цены продолжат восходящую динамику и достигнут своего максимума к концу года, после чего в 2026 году начнется постепенный спад. Снижение может стартовать уже в первом полугодии 2026 года, а к 2027 году возможно возвращение к ценам 2022-2023 годов (порядка 150 рублей за килограмм) или даже небольшое снижение, сообщает Газета.Ru.

Факторы, влияющие на ценовую динамику

Согласно мнению эксперта, ключевыми факторами, способствующими удешевлению курятины, являются дальнейшее увеличение внутреннего производства, стабилизация и снижение цен на корма.

Эксперт уверен, что такой сценарий позитивно скажется на потребительском планировании. Виноградов также обращает внимание на необходимость мониторинга рыночной ситуации и учета влияния внешних обстоятельств, таких как глобальная экономическая конъюнктура и сезонные колебания, которые могут внести коррективы в прогнозируемую динамику.