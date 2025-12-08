Розница готовится к птичьей скидке: рынок ждёт снижение цен после рекордного роста

По оценкам Владимира Виноградова, руководителя агентства Pro-Vision, в 2026 году потребителей ждёт приятный сюрприз: стоимость куриного мяса в розничных сетях страны станет меньше примерно на 10%.
Виноградов подчёркивает, что ощутимое снижение (более чем на 10%), вероятнее всего, начнется в период с 2026 по 2027 год. Текущие 2024-2025 годы характеризуются пиковыми значениями цен на курицу, достигающими 240 рублей за килограмм, что на 40-50% превышает показатели 2022 года (около 150 рублей).
Ожидается, что в 2025 году цены продолжат восходящую динамику и достигнут своего максимума к концу года, после чего в 2026 году начнется постепенный спад. Снижение может стартовать уже в первом полугодии 2026 года, а к 2027 году возможно возвращение к ценам 2022-2023 годов (порядка 150 рублей за килограмм) или даже небольшое снижение, сообщает Газета.Ru.
Согласно мнению эксперта, ключевыми факторами, способствующими удешевлению курятины, являются дальнейшее увеличение внутреннего производства, стабилизация и снижение цен на корма.
Эксперт уверен, что такой сценарий позитивно скажется на потребительском планировании. Виноградов также обращает внимание на необходимость мониторинга рыночной ситуации и учета влияния внешних обстоятельств, таких как глобальная экономическая конъюнктура и сезонные колебания, которые могут внести коррективы в прогнозируемую динамику.
