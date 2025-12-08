Skillbox открывает детскую витрину курсов: школьникам предлагают код, геймдев и дизайн онлайн

Skillbox Holding, входящая в экосистему VK, объявила о запуске Skillbox Kids, своего нового направления в сфере детского онлайн-образования.
Представитель холдинга сообщил, что Skillbox Kids предложит школьникам онлайн-курсы по таким направлениям, как программирование, разработка игр (геймдев), дизайн, а также курсы общего развития.
Новая платформа Skillbox Kids ориентирована на школьников и предлагает адаптированные под их возраст и уровень подготовки учебные программы. Основной упор будет сделан на востребованные IT-направления: программирование, геймдев и дизайн.
Запуск Skillbox Kids происходит на фоне продолжающегося роста рынка детского онлайн-образования. Этот сегмент пока что остается ключевой точкой роста для всего рынка EdTech, однако эксперты отмечают, что он постепенно приближается к насыщению, пишет "Ъ".
