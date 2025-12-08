Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жидкий соус портит форму и внешний вид блюда — кулинары
Трос МКПП заедает из-за растяжения и износа механизма — Аrabalar
Натуральный освежитель для дома создают из цитруса, аниса и розмарина — Malatec
Замена масла в коробках с мокрыми сцеплениями требуется каждые 60–80 тыс. км
Учёные применили бактерии для восстановления цемента — ACS Omega
Сравнили минеральный состав морской и поваренной соли
Суперколония аргентинских муравьёв в Европе протянулась на 6 тысяч километров
Пауки Cyclosa создают объёмные макеты для маскировки
Смесь соды, воды и уксуса названа эффективной для чистки духовки — Primainspirace

Skillbox открывает детскую витрину курсов: школьникам предлагают код, геймдев и дизайн онлайн

Skillbox Kids выходит на рынок детского EdTech
Экономика

Skillbox Holding, входящая в экосистему VK, объявила о запуске Skillbox Kids, своего нового направления в сфере детского онлайн-образования.

ребенок сидит за компьютером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок сидит за компьютером

Представитель холдинга сообщил, что Skillbox Kids предложит школьникам онлайн-курсы по таким направлениям, как программирование, разработка игр (геймдев), дизайн, а также курсы общего развития.

Акцент на программирование, геймдев и дизайн

Новая платформа Skillbox Kids ориентирована на школьников и предлагает адаптированные под их возраст и уровень подготовки учебные программы. Основной упор будет сделан на востребованные IT-направления: программирование, геймдев и дизайн.

Детский EdTech: точка роста или насыщение

Запуск Skillbox Kids происходит на фоне продолжающегося роста рынка детского онлайн-образования. Этот сегмент пока что остается ключевой точкой роста для всего рынка EdTech, однако эксперты отмечают, что он постепенно приближается к насыщению, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Структуры LLSVP могут быть остатками древнего магматического океана — Science-et-vie
Наука и техника
Структуры LLSVP могут быть остатками древнего магматического океана — Science-et-vie
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Для штор из простыней используют прямой шов или термоленту — idealista
Недвижимость
Для штор из простыней используют прямой шов или термоленту — idealista
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
В "пенсионерские" котлеты вместо мяса добавляют капусту и картофель — "Живите вкусно"
Радиочастотный лифтинг повышает упругость кожи — врач Марина Горностаева
Замена масла в коробках с мокрыми сцеплениями требуется каждые 60–80 тыс. км
Учёные применили бактерии для восстановления цемента — ACS Omega
Сравнили минеральный состав морской и поваренной соли
Суперколония аргентинских муравьёв в Европе протянулась на 6 тысяч километров
Как тренироваться на улице зимой и избежать обморожения — Independent
Зомби-приседания усиливают нагрузку на квадрицепсы — тренер Бут
Пауки Cyclosa создают объёмные макеты для маскировки
В мороз мойка вызывает обмерзание дверных петель — эксперт Гаджи Курбанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.