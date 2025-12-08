Льготу больше не удвоить: семейная ипотека переходит на другой принцип

С 1 февраля 2026 года в России произойдут изменения в порядке предоставления семейной ипотеки.
Об этом сообщил Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в интервью РИА Новости.
Ключевым нововведением станет принцип "одна семейная ипотека на одну семью". Как подчеркнул Якубовский, данные корректировки направлены на повышение адресности программы и защиту от возможных неправомерных действий. Ранее существовавшая возможность для каждого из супругов оформить льготный кредит будет упразднена.
Начиная с февраля, супруги смогут воспользоваться льготным ипотечным кредитованием исключительно в формате совместной заявки. Это изменение устраняет возможность "удвоения" льготы, которая существовала, когда каждый из супругов имел право на отдельный льготный заем.
