Не экспортом единым: Абрау-Дюрсо готовит индийскую сборку винных напитков вместе с IndoBevs

Лидер российского рынка игристых вин, компания "Абрау-Дюрсо", намерен наладить партнерство с индийской компанией IndoBevs. Первоначальный этап сотрудничества будет сосредоточен на запуске локализованного производства в Индии слабоалкогольных винных напитков.
Соглашение о намерениях, касающееся кооперации в сфере производства алкогольной продукции, было заключено между "Абрау-Дюрсо" и IndoBevs во время официального визита президента России Владимира Путина в Индию.
Как сообщили информационному агентству "Интерфакс" представители пресс-службы "Абрау-Дюрсо", данное соглашение предполагает реализацию совместных проектов в области производства и распространения алкогольной продукции на индийской территории.
В "Абрау-Дюрсо" подчеркнули, что IndoBevs является одним из ключевых национальных производителей в Индии, обладающим уникальным опытом в сфере производства и продаж алкогольной продукции. В разное время компания сотрудничала с известными брендами, включая Pernod Ricard, Carlsberg, Diageo, William Grant & Sons и Campari, а с 2018 года активно развивает собственные торговые марки.
