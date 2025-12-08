Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пауки Cyclosa создают объёмные макеты для маскировки
Смесь соды, воды и уксуса названа эффективной для чистки духовки — Primainspirace
С 1 февраля 2026 года правила оформления семейной ипотеки в России изменятся
Оксана Самойлова может потерять весь свой бизнес
Сквозняки провоцируют увядание пуансеттии отмечает Mein schöner Garten
Круиз Explora Journeys пройдёт вокруг света в 2029 году — директор Иткин
Парижанка показала свой путь домой, который включает девять дверей с препятствиями
Учёные нашли амёбу, способную размножаться при температурах до 63°C
Рис и силиконовый наполнитель помогают избавиться от конденсата на окнах зимой

Не экспортом единым: Абрау-Дюрсо готовит индийскую сборку винных напитков вместе с IndoBevs

Компания "Абрау-Дюрсо" и индийская IndoBevs подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика

Лидер российского рынка игристых вин, компания "Абрау-Дюрсо", намерен наладить партнерство с индийской компанией IndoBevs. Первоначальный этап сотрудничества будет сосредоточен на запуске локализованного производства в Индии слабоалкогольных винных напитков.

Белое и красное вино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белое и красное вино

Подписание меморандума о сотрудничестве

Соглашение о намерениях, касающееся кооперации в сфере производства алкогольной продукции, было заключено между "Абрау-Дюрсо" и IndoBevs во время официального визита президента России Владимира Путина в Индию.

Как сообщили информационному агентству "Интерфакс" представители пресс-службы "Абрау-Дюрсо", данное соглашение предполагает реализацию совместных проектов в области производства и распространения алкогольной продукции на индийской территории.

IndoBevs — перспективный партнёр

В "Абрау-Дюрсо" подчеркнули, что IndoBevs является одним из ключевых национальных производителей в Индии, обладающим уникальным опытом в сфере производства и продаж алкогольной продукции. В разное время компания сотрудничала с известными брендами, включая Pernod Ricard, Carlsberg, Diageo, William Grant & Sons и Campari, а с 2018 года активно развивает собственные торговые марки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Структуры LLSVP могут быть остатками древнего магматического океана — Science-et-vie
Наука и техника
Структуры LLSVP могут быть остатками древнего магматического океана — Science-et-vie
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Лавр является источником витаминов A, C, B6 и фолиевой кислоты — Чемпионат
С 1 февраля 2026 года правила оформления семейной ипотеки в России изменятся
Курица запекается в соли за 90 минут по старому рецепту — "Кухня наизнанку"
Оксана Самойлова может потерять весь свой бизнес
Сквозняки провоцируют увядание пуансеттии отмечает Mein schöner Garten
Идеальный раскол скалы Аль-Наслаа признан геологическим феноменом — Livescience
Круиз Explora Journeys пройдёт вокруг света в 2029 году — директор Иткин
Компания "Абрау-Дюрсо" и индийская IndoBevs подписали соглашение о сотрудничестве
Парижанка показала свой путь домой, который включает девять дверей с препятствиями
Учёные нашли амёбу, способную размножаться при температурах до 63°C
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.