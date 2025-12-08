Не экспортом единым: Абрау-Дюрсо готовит индийскую сборку винных напитков вместе с IndoBevs

Компания "Абрау-Дюрсо" и индийская IndoBevs подписали соглашение о сотрудничестве

Лидер российского рынка игристых вин, компания "Абрау-Дюрсо", намерен наладить партнерство с индийской компанией IndoBevs. Первоначальный этап сотрудничества будет сосредоточен на запуске локализованного производства в Индии слабоалкогольных винных напитков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белое и красное вино

Подписание меморандума о сотрудничестве

Соглашение о намерениях, касающееся кооперации в сфере производства алкогольной продукции, было заключено между "Абрау-Дюрсо" и IndoBevs во время официального визита президента России Владимира Путина в Индию.

Как сообщили информационному агентству "Интерфакс" представители пресс-службы "Абрау-Дюрсо", данное соглашение предполагает реализацию совместных проектов в области производства и распространения алкогольной продукции на индийской территории.

IndoBevs — перспективный партнёр

В "Абрау-Дюрсо" подчеркнули, что IndoBevs является одним из ключевых национальных производителей в Индии, обладающим уникальным опытом в сфере производства и продаж алкогольной продукции. В разное время компания сотрудничала с известными брендами, включая Pernod Ricard, Carlsberg, Diageo, William Grant & Sons и Campari, а с 2018 года активно развивает собственные торговые марки.