Вычет дают один раз, а цены растут каждый год: налоговая льгота за покупку жилья может стать ощутимее

Экономика

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о назревшей необходимости увеличения налогового вычета при приобретении недвижимости в 2,5 раза, поскольку текущий размер не соответствует современным экономическим условиям.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Действующие размеры и ограничения

В настоящее время максимальная сумма имущественного налогового вычета составляет 2 миллиона рублей при покупке жилья или его строительстве, а также 3 миллиона рублей с уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Это позволяет вернуть 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно, учитывая ставку НДФЛ 13%.

Аргументы за увеличение вычета

Миронов подчеркнул, что существующее положение дел устарело и требует существенной корректировки. Он напомнил, что максимальный размер вычета был установлен десятилетие назад, и за этот период средняя стоимость жилья на первичном рынке увеличилась примерно в 2,5 раза. По его мнению, увеличение выплат на соразмерную величину является логичным и своевременным шагом.

Суммирование и ограничения по использованию

Важно отметить, что вычет на покупку жилья и вычет на проценты по ипотеке могут быть суммированы (до 650 тысяч рублей). Однако право на имущественный налоговый вычет предоставляется единожды.

В случае приобретения жилья, возврат средств осуществляется до исчерпания суммы в 260 тысяч рублей, независимо от количества приобретенных объектов. В случае с процентами по ипотеке, возврат осуществляется до достижения 390 тысяч рублей, но только по одному объекту недвижимости, и перенос неиспользованной суммы на другую ипотеку не предусмотрен.

Действующие лимиты налогового вычета остаются неизменными с 2014 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
