Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинство котят открывают глаза на 7–12 день жизни — Lemagduchat
В декабре 2025 года в России представили более десяти новых моделей авто
Алексей Чумаков верит в Деда Мороза и пишет ему письма
Коллаген увеличил толщину сухожилий в 12-недельном эксперименте — Лейн Нортон
"Болезнь грязных рук" накрыла туристические регионы Чехии — Pravda
Хищники вернулись после йеллоустонской “пепельной катастрофы” — исследователи
Алкоголь увеличивает аппетит примерно на 25 процентов — врач-терапевт Никулина
Учёные обсуждают "влажную эпоху" Марса — Communications Earth & Environment
Барботирование семян зимой занимает 12–24 часа и улучшает их всхожесть

Спрос удвоился, а рынок входит в фазу взрослой игры: глэмпинги превращаются в новую тихую роскошь России

В 2025 году рынок глэмпингов в России показывает ошеломительный рост — Bronevik
Экономика

В 2025 году российский рынок глэмпингов переживает период зрелости и профессионального становления.

Глэмпинг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Глэмпинг

Исследование, проведённое Ассоциацией глэмпингов совместно с Bronevik. com, свидетельствует о двукратном увеличении спроса на данный вид размещения. Глэмпинги привлекают не только традиционных туристов, но и удалённых работников, а также путешественников с домашними животными, ценящих уединение и спокойствие.

Рост популярности круглый год

Анализ динамики бронирований подтверждает устойчивый интерес к глэмпингам. В теплый сезон 2025 года (май-сентябрь) зафиксирован рост на 72% по сравнению с 2024 годом. Однако ключевым показателем зрелости рынка является значительное увеличение спроса в межсезонье: осенне-зимний период (октябрь-декабрь) продемонстрировал прирост в 52%. Таким образом, глэмпинг превращается из варианта "отдыха на выходные летом" в полноценное круглогодичное предложение.

Глэмпинги в туроператорской среде

Формат глэмпинга становится все более востребованным в структуре классического туроперейтинга. По данным Level. Travel, число поездок в глэмпинги за год увеличилось примерно на 13%. В отличие от платформ аренды жилья, где пользователи чаще бронируют только проживание, Level. Travel в 2025 году зафиксировал равенство: количество заказов на размещение и полноценные туры с перелетом оказалось практически одинаковым. Особой популярностью пользуются объекты в Абхазии.

Региональные лидеры и перспективные направления

Лидерами по объему бронирований в России остаются Московская область (12% рынка, средний чек 13,4 тыс. руб.), Татарстан (11%, 12,4 тыс. руб.) и Ленинградская область (8%, 10,1 тыс. руб.).

Наиболее динамичный рост демонстрируют регионы: Нижегородская область (+204%), Татарстан (+147%), Калмыкия (+134%) и Карачаево-Черкесия (+110%), пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Наука и техника
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Матрас хранит больше, чем кажется — простой трюк возвращает ему свежесть за пару часов
Матрас хранит больше, чем кажется — простой трюк возвращает ему свежесть за пару часов
Последние материалы
Возвращение к спорту после операции должно быть поэтапным — O Globo
Учёные обсуждают "влажную эпоху" Марса — Communications Earth & Environment
Барботирование семян зимой занимает 12–24 часа и улучшает их всхожесть
Базилик придаёт рулету из лаваша яркий аромат
Пропуск еды 31 декабря повышает риск новогоднего переедания — профессор Якупов
Продажи новых автомобилей в России выросли на 5% в ноябре 2025 года
Собаки пугаются непредсказуемого движения пылесоса — эксперты
В 2025 году рынок глэмпингов в России показывает ошеломительный рост — Bronevik
Сладкие добавки превращают овсянку в десерт и вызывают голод — диетологи
Шалфей продолжает расти зимой благодаря морозостойкости — Gardening Know How
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.