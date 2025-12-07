Спрос удвоился, а рынок входит в фазу взрослой игры: глэмпинги превращаются в новую тихую роскошь России

В 2025 году российский рынок глэмпингов переживает период зрелости и профессионального становления.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Глэмпинг

Исследование, проведённое Ассоциацией глэмпингов совместно с Bronevik. com, свидетельствует о двукратном увеличении спроса на данный вид размещения. Глэмпинги привлекают не только традиционных туристов, но и удалённых работников, а также путешественников с домашними животными, ценящих уединение и спокойствие.

Рост популярности круглый год

Анализ динамики бронирований подтверждает устойчивый интерес к глэмпингам. В теплый сезон 2025 года (май-сентябрь) зафиксирован рост на 72% по сравнению с 2024 годом. Однако ключевым показателем зрелости рынка является значительное увеличение спроса в межсезонье: осенне-зимний период (октябрь-декабрь) продемонстрировал прирост в 52%. Таким образом, глэмпинг превращается из варианта "отдыха на выходные летом" в полноценное круглогодичное предложение.

Глэмпинги в туроператорской среде

Формат глэмпинга становится все более востребованным в структуре классического туроперейтинга. По данным Level. Travel, число поездок в глэмпинги за год увеличилось примерно на 13%. В отличие от платформ аренды жилья, где пользователи чаще бронируют только проживание, Level. Travel в 2025 году зафиксировал равенство: количество заказов на размещение и полноценные туры с перелетом оказалось практически одинаковым. Особой популярностью пользуются объекты в Абхазии.

Региональные лидеры и перспективные направления

Лидерами по объему бронирований в России остаются Московская область (12% рынка, средний чек 13,4 тыс. руб.), Татарстан (11%, 12,4 тыс. руб.) и Ленинградская область (8%, 10,1 тыс. руб.).

Наиболее динамичный рост демонстрируют регионы: Нижегородская область (+204%), Татарстан (+147%), Калмыкия (+134%) и Карачаево-Черкесия (+110%), пишет РГ.