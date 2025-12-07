Брюссель разворачивает санкционный щит: российские активы могут остаться в ЕС навсегда, даже если кто-то попытается нажать на тормоз

Евросоюз обсуждает бессрочную заморозку российских активов — Financial Times

О бессрочной заморозке российских активов, находящихся в Евросоюзе, заговорили европейские политики. При этом для принятия решения может не потребоваться принцип единогласия.

Обход правила единогласия

В публикации Financial Times отмечается, что Брюссель обнаружил статью в договорах ЕС, позволяющую в условиях серьёзной экономической нестабильности предпринимать действия без согласия всех стран-членов.

Риски для санкционной политики

Подчёркивается, что ранее любое государство могло заблокировать продление санкций, обеспечив тем самым России доступ к её резервам, поскольку для пролонгации рестрикций необходимо было единогласное решение каждые полгода.

Реакция Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия в западных странах по вопросу российских активов "феноменальной" ситуацией, добавив, что Европа стремится использовать похищенные средства для финансирования украинской армии.

Речь идёт о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита для Украины, сообщает РИА Новости.