Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Абразив соды удалил лишь верхний слой налёта на фарах — Jalopnik
Печенье с шоколадом стало хитом домашней выпечки — Allrecipes
Тёплая вода помогает поддерживать обмен веществ и терморегуляцию зимой
Громкие звуки телепередач повышают тревожность кошек — ветеринары
Чуйский тракт назвали одной из красивейших дорог мира — Kirill Belash
Учёные спорят о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Молодёжная безработица в Великобритании достигла тревожных масштабов — The Guardian
Пуансеттия начинает желтеть из-за низкой температуры и недостатка света — Malatec
Toyota сохранила индекс L только для Corolla Cross по данным Jalopnik

Брюссель разворачивает санкционный щит: российские активы могут остаться в ЕС навсегда, даже если кто-то попытается нажать на тормоз

Евросоюз обсуждает бессрочную заморозку российских активов — Financial Times
Экономика

О бессрочной заморозке российских активов, находящихся в Евросоюзе, заговорили европейские политики. При этом для принятия решения может не потребоваться принцип единогласия. 

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Обход правила единогласия

В публикации Financial Times отмечается, что Брюссель обнаружил статью в договорах ЕС, позволяющую в условиях серьёзной экономической нестабильности предпринимать действия без согласия всех стран-членов.

Риски для санкционной политики

Подчёркивается, что ранее любое государство могло заблокировать продление санкций, обеспечив тем самым России доступ к её резервам, поскольку для пролонгации рестрикций необходимо было единогласное решение каждые полгода.

Реакция Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия в западных странах по вопросу российских активов "феноменальной" ситуацией, добавив, что Европа стремится использовать похищенные средства для финансирования украинской армии.

Речь идёт о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита для Украины, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Новости спорта
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Утепление по плите подходит для круглогодичных бань — строители
Недвижимость
Утепление по плите подходит для круглогодичных бань — строители
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Яркий однолетник, который идеально сажать в декабре: к 2026 году сад заиграет новыми красками
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Укрепить корпус можно быстрее, чем кажется: 15 минут и пять упражнений для максимального эффекта
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Последние материалы
Свиная грудинка с рисом и морковью готовится за один час
Излишняя амплитуда снижает эффективность упражнений на пресс
Учёные спорят о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Молодёжная безработица в Великобритании достигла тревожных масштабов — The Guardian
Ускорение появления тонких морщин от солнца и образа жизни описала дерматолог Ховеник
Пуансеттия начинает желтеть из-за низкой температуры и недостатка света — Malatec
Toyota сохранила индекс L только для Corolla Cross по данным Jalopnik
На Марсе впервые зафиксировали звуки электрических разрядов — NASA
Ежедневная практика дыхания уменьшает усталость
Газманов лихим танцем развеял слухи о проблемах с суставами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.