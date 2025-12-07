Отказаться станет дороже, чем согласиться: Британия направляет молодых трутней в отрасли, где людей не хватает

Молодёжная безработица в Великобритании достигла тревожных масштабов — The Guardian

Проблема молодёжной безработицы в Великобритании стоит остро: около миллиона молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет нигде не учатся и не работают, что многими экспертами оценивается как серьёзный кризис.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Друзья сидят на бордюре на улице

Детали программы

В рамках государственной программы занятости, ищущим работу будет предложено участие в различных проектах. В случае отказа от предложенных вариантов, предусмотрены меры в виде уменьшения размера социальной помощи.

По заявлению министра труда и пенсионного обеспечения Пэта Макфаддена, в распоряжении молодых людей, получающих универсальное пособие, окажется около 350 тысяч вакансий и образовательных программ. Среди приоритетных направлений — сфера ухода за больными, строительство и гостиничный бизнес. Отказ от участия повлечёт за собой применение "санкций".

Борьба с безработицей среди молодёжи

Данная политика является частью стратегии правительства по сокращению числа молодых людей, не занятых ни учебой, ни работой, ни профессиональной подготовкой, пишет The Guardian.