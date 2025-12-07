Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отказаться станет дороже, чем согласиться: Британия направляет молодых трутней в отрасли, где людей не хватает

Молодёжная безработица в Великобритании достигла тревожных масштабов — The Guardian
Экономика

Проблема молодёжной безработицы в Великобритании стоит остро: около миллиона молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет нигде не учатся и не работают, что многими экспертами оценивается как серьёзный кризис.

Друзья сидят на бордюре на улице
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Друзья сидят на бордюре на улице

Детали программы

В рамках государственной программы занятости, ищущим работу будет предложено участие в различных проектах. В случае отказа от предложенных вариантов, предусмотрены меры в виде уменьшения размера социальной помощи.

По заявлению министра труда и пенсионного обеспечения Пэта Макфаддена, в распоряжении молодых людей, получающих универсальное пособие, окажется около 350 тысяч вакансий и образовательных программ. Среди приоритетных направлений — сфера ухода за больными, строительство и гостиничный бизнес. Отказ от участия повлечёт за собой применение "санкций".

Борьба с безработицей среди молодёжи

Данная политика является частью стратегии правительства по сокращению числа молодых людей, не занятых ни учебой, ни работой, ни профессиональной подготовкой, пишет The Guardian.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
