Электричество подорожает по новой схеме: ценовые коридоры ФАС запускают рост в регионах

В октябре текущего года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила ценовые коридоры на электроэнергию для каждого региона на следующий год.
В отличие от прошлых лет, когда повышение происходило в июле, в 2026 году изменения вступят в силу в октябре. Однако стоит учитывать, что из-за роста НДС с 20% до 22% небольшая корректировка цен произойдет уже с января.
В каждом регионе будут новые тарифы:
Ожидается, что в 2026 году рост максимальных тарифов на электроэнергию будет соответствовать прогнозируемому индексу роста цен в России, который составит 11,3%.
К концу года самая дорогая электроэнергия будет на Чукотке — 12,84 рубля за киловатт-час, следом идет Якутия с 10,93 рублями.
Самая низкая стоимость останется в Иркутской области — 2 рубля за киловатт-час.
Также в новых регионах (Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области) будут действовать низкие тарифы.
К концу 2026 года тариф в Москве может вырасти до 8,90 рубля, в Подмосковье — до 9,32 рубля. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тарифы составят 7,88 и 7,45 рубля соответственно.
В некоторых регионах с социальной нормой потребления электроэнергии (их пять) будут установлены отдельные тарифы. Например, в Красноярском крае цена в пределах соцнормы не превысит 4,49 рубля за киловатт, а за превышение придется платить до 7,24 рубля, согласно РГ.
