Электричество подорожает по новой схеме: ценовые коридоры ФАС запускают рост в регионах

В октябре текущего года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила ценовые коридоры на электроэнергию для каждого региона на следующий год.

В отличие от прошлых лет, когда повышение происходило в июле, в 2026 году изменения вступят в силу в октябре. Однако стоит учитывать, что из-за роста НДС с 20% до 22% небольшая корректировка цен произойдет уже с января.

Тарифы на электроэнергию по регионам

В каждом регионе будут новые тарифы:

В Москве верхняя граница тарифа увеличится с 7,87 до 8 рублей за киловатт-час. В Санкт-Петербурге рост составит с 6,97 до 7,08 рублей. В Московской области стоимость электроэнергии составит 8,38 рублей, а в Ленинградской — 6,7 рублей. В Иркутской области, где сейчас одни из самых низких тарифов, цена поднимется до 1,80 рубля.

Прогнозы на конец 2026 года

Ожидается, что в 2026 году рост максимальных тарифов на электроэнергию будет соответствовать прогнозируемому индексу роста цен в России, который составит 11,3%.

К концу года самая дорогая электроэнергия будет на Чукотке — 12,84 рубля за киловатт-час, следом идет Якутия с 10,93 рублями.

Самая низкая стоимость останется в Иркутской области — 2 рубля за киловатт-час.

Также в новых регионах (Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области) будут действовать низкие тарифы.

К концу 2026 года тариф в Москве может вырасти до 8,90 рубля, в Подмосковье — до 9,32 рубля. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тарифы составят 7,88 и 7,45 рубля соответственно.

Социальные тарифы для отдельных регионов

В некоторых регионах с социальной нормой потребления электроэнергии (их пять) будут установлены отдельные тарифы. Например, в Красноярском крае цена в пределах соцнормы не превысит 4,49 рубля за киловатт, а за превышение придется платить до 7,24 рубля, согласно РГ.