Евро уходит из кошельков, доллар возвращается в заначку: что увидели обменники в конце осени

В ноябре россияне резко увеличили интерес к покупке долларов — "Русский стандарт"
Экономика

Согласно исследованию банка "Русский стандарт", в ноябре жители России демонстрировали повышенный интерес к покупке долларов США, в то время как от наличных евро преимущественно избавлялись.

Скрученные купюры долларов
Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скрученные купюры долларов

Преобладание доллара в обменных операциях

Спрос на доллары в 2,5 раза превысил спрос на евро. В отделениях банка чаще приобретали доллары (52% операций), нежели продавали (48%). В онлайн-сегменте доля покупок доллара составила еще больше — 59%.

Евро: от покупки к продаже наличных

Ситуация с евро оказалась противоположной: преобладала продажа наличных евро (66% операций) над их покупкой (34%). Однако в безналичной форме наблюдалось увеличение покупок евро (60% против 40%).

Средний чек и доминирование офлайн-операций

Средняя сумма одной валютной транзакции составила $490 для доллара и €455 для евро. Около 95% всех валютных операций осуществлялось в отделениях банка.

Влияние макроэкономических факторов

В банке подчеркивают, что на структуру валютного спроса в ноябре влияли глобальные и локальные экономические события. Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках "Русского стандарта", отметил, что геополитическая обстановка, цены на нефть и торговый баланс определяли динамику валютных пар.

Поддержку рублю оказывал сдержанный спрос на валюту, в то время как дефицит бюджета оказывал давление, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
