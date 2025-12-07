Санкции давят, но нефть всё равно идёт: торговля России и Индии замедляется, меняя маршруты и правила игры

Индийский импорт нефти из России продолжает свою историю вопреки санкциям — Bloomberg

Несмотря на американские санкции и введенные пошлины, полная остановка торговли нефтью между Россией и Индией не происходит, хотя и наблюдается ее сокращение.

Будущее индийского импорта напрямую зависит от адаптации к новым логистическим схемам и доступности ценовых уступок на российскую нефть.

Новые игроки на рынке

В документах, связанных с индийскими портами, появляются названия компаний, ранее не замеченных в качестве поставщиков нефти: Eastimplex Stream FZE, Grewale Hub FZE и Tyndale Solutions FZE. Аналитики, такие как Бинет Банка из Nomura, предполагают, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут постепенно переориентироваться на сотрудничество с организациями, не подпадающими под санкции, использовать теневые схемы транспортировки и перевалку нефти с одного судна на другое, чтобы сбалансировать геополитические и экономические факторы.

Снижение импорта из России

По оценкам Сумита Ритолии из Kpler, объем импорта в декабре останется в пределах 1-1,2 млн баррелей, что является отражением ранее заключенных контрактов. Хотя индийское правительство не издавало прямых указаний относительно закупок российской нефти, государственные НПЗ снизили объемы, переориентируясь на более дорогостоящую нефть с Ближнего Востока.

Одновременно Индия наращивает импорт нефти из США, стремясь к налаживанию связей, а также рассматривает возможность поставок из Гайаны и Бразилии. Согласно прогнозам, с начала следующего года объемы импорта российской нефти в Индию могут достичь минимальных значений за последние четыре года.

Если в июне Индия закупала около 2,1 млн баррелей в сутки, что составляло почти половину всего импорта (45%), то в январе, по данным участников рынка, этот показатель может снизиться до 600 тыс. баррелей в сутки — минимального уровня с 2022 года. Тем не менее важно отметить, что даже этот минимум превышает объемы импорта, зафиксированные до начала военных действий, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.