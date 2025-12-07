Агропромышленный комплекс на подъёме: как регионы получат финансовую поддержку

АПК России получит полмиллиарда рублей на обучение специалистов

Российское правительство направит более полумиллиарда рублей на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса в регионах.

Распределение финансирования

Согласно опубликованной информации, в 2025 году ряд регионов получат 547,6 млн рублей на программы подготовки специалистов для АПК. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Какие регионы заявили о потребности

Дополнительные средства на обучение кадров запросили:

Республика Башкортостан;

Республика Бурятия;

Республика Татарстан;

Пензенская область;

Смоленская область.

В этих субъектах планируется усилить образовательные программы, чтобы обеспечить агропромышленный комплекс квалифицированными кадрами и повысить эффективность отрасли.