Агропромышленный комплекс на подъёме: как регионы получат финансовую поддержку

Российское правительство направит более полумиллиарда рублей на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса в регионах.
Согласно опубликованной информации, в 2025 году ряд регионов получат 547,6 млн рублей на программы подготовки специалистов для АПК. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Дополнительные средства на обучение кадров запросили:
В этих субъектах планируется усилить образовательные программы, чтобы обеспечить агропромышленный комплекс квалифицированными кадрами и повысить эффективность отрасли.
