Агропромышленный комплекс на подъёме: как регионы получат финансовую поддержку

АПК России получит полмиллиарда рублей на обучение специалистов
Экономика

Российское правительство направит более полумиллиарда рублей на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса в регионах. 

Распределение финансирования

Согласно опубликованной информации, в 2025 году ряд регионов получат 547,6 млн рублей на программы подготовки специалистов для АПК. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Какие регионы заявили о потребности

Дополнительные средства на обучение кадров запросили:

  • Республика Башкортостан;
  • Республика Бурятия;
  • Республика Татарстан;
  • Пензенская область;
  • Смоленская область.

В этих субъектах планируется усилить образовательные программы, чтобы обеспечить агропромышленный комплекс квалифицированными кадрами и повысить эффективность отрасли.

