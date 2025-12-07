Бизнес без громких заявлений, но с цифрами на руках: как французское участие в России расширилось после 2021 года

В России работают 559 компаний с французскими учредителями — Rusprofile

По данным сервиса Rusprofile, на декабрь 2025 года в России зарегистрировано 559 действующих компаний с участием французских учредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Более 30 из них появились за последние четыре года, а ещё свыше 70 российских организаций получили французских участников в составе учредителей.

Динамика открытия компаний с французским участием

Аналитики уточняют, что с конца 2021 года в России было зарегистрировано 31 новую организацию с французским участием.

По годам динамика выглядит так:

2022 год — 11 компаний;

2023 год — 7 компаний;

2024 год — 9 компаний;

2025 год — 4 компании.

Кроме того, за этот же период в 71 российскую компанию вошли представители Франции как новые учредители. Таким образом, всего с декабря 2021 года появилось 102 организации с французским участием.

Почему часть компаний продолжает работать

Заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов отмечает, что большинство оставшихся французских фирм в России отличаются высоким уровнем локализации, активно работают с местными поставщиками и нацелены на долгосрочную деятельность, пишет РИА Новости.