Бизнес без громких заявлений, но с цифрами на руках: как французское участие в России расширилось после 2021 года

По данным сервиса Rusprofile, на декабрь 2025 года в России зарегистрировано 559 действующих компаний с участием французских учредителей.
Более 30 из них появились за последние четыре года, а ещё свыше 70 российских организаций получили французских участников в составе учредителей.
Аналитики уточняют, что с конца 2021 года в России было зарегистрировано 31 новую организацию с французским участием.
По годам динамика выглядит так:
2022 год — 11 компаний;
2023 год — 7 компаний;
2024 год — 9 компаний;
2025 год — 4 компании.
Кроме того, за этот же период в 71 российскую компанию вошли представители Франции как новые учредители. Таким образом, всего с декабря 2021 года появилось 102 организации с французским участием.
Заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов отмечает, что большинство оставшихся французских фирм в России отличаются высоким уровнем локализации, активно работают с местными поставщиками и нацелены на долгосрочную деятельность, пишет РИА Новости.
