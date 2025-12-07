Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Переходный провал: благотворители предупреждают о срыве помощи людям с игровой зависимостью в Великобритании

Лечение игромании в Британии на грани исчезновения —The Guardian
Экономика

Британские благотворительные организации предупреждают, что люди с игровой зависимостью могут остаться без "жизненно важной" помощи.

Руки игрока на контроллере
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки игрока на контроллере

Это может произойти, если правительство срочно не поддержит отрасль: после изменений в системе финансирования многим службам не хватает средств.

Как финансирование работало раньше

До недавнего времени деньги на исследования, обучение и лечение игровой зависимости давали сами игорные компании — казино и букмекеры. Они делали добровольные взносы примерно в 0,1% от своей выручки.

Что изменилось 

С апреля действует новая система: теперь компании обязательно платят сбор до 1,1% оборота. Ожидается, что это позволит собрать около 100 млн фунтов в год. Эти средства должны распределяться через NHS, которая стала главным заказчиком услуг по лечению зависимости вместо благотворительной организации GambleAware.

Почему начались задержки и неопределённость

По словам крупных благотворительных организаций GamCare и Gordon Moody, внедрение новой системы идет с задержками. Они утверждают, что правительство и регулирующие органы пока не объяснили, что именно ожидают от организаций, которые будут подавать заявки на это финансирование.

Из-за этой неопределённости десятки специализированных клиник и групп поддержки рискуют потерять возможность работать.

Последствия для пациентов

Организация Gordon Moody ежегодно помогает около 2000 человек, предоставляя бесплатные программы лечения, в том числе длительные курсы проживания.

Один из пациентов, 41-летний Алекс, рассказал, что программа спасла ему жизнь и что закрытие таких центров может привести к росту числа суицидального поведения среди игроманов, пишет The Guardian.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
