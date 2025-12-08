Рынок труда сместил акценты: свежий рейтинг отраслей с наибольшим количеством вакансий в стране

В России вырос спрос на работников ритейла и производства — РИА Новости

Конец года на рынке занятости обычно приносит больше ясности: бизнес подводит итоги, а соискатели активнее сравнивают варианты и зарплаты. В этот раз статистика снова подсветила, где кадровый голод ощущается сильнее всего и какие направления остаются "точками роста". Итоги ноября показывают, что спрос распределился неравномерно и заметно зависит от сферы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Desingned by Freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внутренний вид сталелитейного завода

Какие отрасли лидируют по числу вакансий

Рейтинг отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в России по итогам ноября возглавили ритейл, промышленность и строительство — такой вывод следует из анализа SuperJob для РИА Новости. Сервис оценивал ситуацию по собственной базе вакансий, то есть речь идет именно о текущем запросе работодателей, а не о прогнозах "на перспективу".

"Вот так выглядит топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал: первое место — ритейл (больше всего вакансий), второе — промышленность и производство, третье — строительство, проектирование и недвижимость", — выяснили аналитики сервиса, изучив собственную базу вакансий.

Если посмотреть на первую тройку, она довольно логична для большой экономики. Ритейл постоянно нуждается в сотрудниках из-за высокой текучести и сезонных пиков. Промышленность и производство держатся за счет стабильного спроса на рабочих и инженерные роли. А строительство традиционно "тянет" кадры вместе с проектированием и рынком недвижимости, где одновременно важны и специалисты, и рабочие руки.

Кто идет следом: транспорт, сервисы и социальные сферы

Четвертое место в рейтинге заняли перевозки, включая грузовые — транспорт, логистика, склад и ВЭД. Эта группа обычно растет вместе с торговлей и производством: если товары нужно выпускать и продавать, их нужно еще и доставлять, хранить, оформлять, планировать маршруты. Для соискателей это означает широкий выбор позиций — от складских операций до диспетчеризации и управления цепочками поставок.

На пятом месте одновременно оказались туризм, гостиницы и общепит. В этих сферах спрос часто усиливается волнами: сезонность, праздники, мероприятия. Работодатели ищут персонал в залы, на кухни, в клининг, на ресепшен и в административные функции — там, где важны скорость обучения и стабильность команды.

Шестую строку заняли IT, интернет, связь и телекоммуникации, седьмую — службы доставки, восьмую — медицина и фармацевтика. Далее идут услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а замыкают десятку наука и образование. Такая "хвостовая часть" рейтинга тоже показательная: речь не о том, что спрос там слабый, а о том, что в этих сегментах он часто точечный и зависит от конкретных учреждений, проектов и бюджетов.

Какие специальности называют экономически востребованными

Отдельно в сообщении приводится позиция министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, прозвучавшая на Всероссийском кадровом форуме в 2025 году. По его словам, к самым экономически востребованным специальностям относятся медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок.

Это перечень, который хорошо объясняет "скелет" спроса: многие отрасли упираются в тех, кто обеспечивает базовую инфраструктуру — производство, ремонт, обслуживание, медицину. Для экономики это критические профессии: без них не работает ни завод, ни транспорт, ни коммунальные системы, ни значительная часть сервисов.

Что это значит для соискателей и работодателей

Для соискателей такой рейтинг — способ трезво оценить, где проще найти работу и где чаще встречаются массовые наборы. Там, где вакансий много, выше шанс попасть в компанию без затяжного конкурса, но и конкуренция за "лучшие условия" может быть жестче: работодатели различаются по графику, нагрузке, соцпакету, обучению.

Для бизнеса топ отраслей — сигнал о необходимости удержания сотрудников. Когда рынок перегрет, в ход идут понятные инструменты: обучение на месте, понятная система оплаты, прозрачные смены, компенсации, корпоративная медицина, ДМС. В итоге выигрывают те, кто заранее инвестирует в процессы, а не закрывает дыры в последний момент.

Сравнение ритейла, промышленности и строительства по логике найма

Сравнивать эти отрасли напрямую сложно, но можно выделить типичные особенности, которые помогают понимать картину.

Ритейл чаще дает быстрый вход в профессию, большой выбор сменных графиков и массовый найм, но нередко сталкивается с текучестью и высокой нагрузкой в пиковые периоды. Промышленность и производство обычно предлагают более устойчивый спрос на квалификацию и разряд, ценят опыт и дисциплину, а вход может требовать обучения и допуска к оборудованию. Строительство, проектирование и недвижимость сильнее завязаны на сезонность и проектные циклы: сегодня объект "в разгоне", завтра — пауза, поэтому востребованы и универсалы, и специалисты узкого профиля.

Плюсы и минусы выбора "дефицитной" отрасли

Переход в сферу, где работников не хватает, выглядит рационально, но у такого решения есть разные стороны. Перед выбором полезно оценить практические детали — условия труда, график, обучение, требования к здоровью и допускам.

Плюсы:

больше вакансий и выше вероятность быстрого трудоустройства;

чаще встречается обучение за счет работодателя и понятный карьерный трек;

проще торговаться за условия, если есть опыт и подтвержденные навыки.

Минусы:

в ряде сфер высокая нагрузка и сменность, особенно в ритейле и доставке;

в производстве и строительстве могут быть строгие требования к технике безопасности;

часть профессий требует времени на подготовку и документы, а "быстро перейти" не всегда получится.

Советы шаг за шагом: как выбрать отрасль и подготовиться к поиску работы

Сопоставьте свои навыки с первой тройкой рейтинга: ритейл, производство, строительство — это разные требования к людям и разный темп работы. Проверьте, какие вакансии есть в вашем регионе и какие условия встречаются чаще всего: график, обучение, оформление, стабильность выплат. Если выбираете рабочую специальность, заранее оцените, нужен ли разряд, допуск или медосмотр, и заложите время на подготовку. Подготовьте резюме под конкретную отрасль: в ритейле важны дисциплина и сервис, в производстве — опыт с оборудованием, в строительстве — участие в объектах и соблюдение норм. Отдельно оцените перспективы: где можно расти в мастерство, стать бригадиром, мастером, инженером, руководителем смены. Следите за тем, как меняется рынок труда: спрос может оставаться высоким, но требования и условия найма постепенно уточняются.

Популярные вопросы о спросе на персонал в России

Какие отрасли сейчас лидируют по числу вакансий?

По итогам ноября рейтинг возглавили ритейл, промышленность и производство, а также строительство, проектирование и недвижимость — это следует из анализа SuperJob для РИА Новости.

Что лучше выбрать: ритейл или производство, если нужен стабильный доход?

Ритейл часто дает быстрый старт и много предложений, а производство обычно сильнее ценит квалификацию и опыт. Практичный выбор зависит от того, готовы ли вы учиться под разряд и работать по требованиям безопасности.

Сколько стоит переобучение на рабочую специальность?

Стоимость сильно зависит от региона, программы и уровня подготовки. На практике часть работодателей закрывает вопрос обучением на месте или компенсирует курсы, особенно когда им важно быстро закрыть дефицит.

Какие профессии Минтруд называет экономически востребованными?

В сообщении приводятся медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок.