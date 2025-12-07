Самая удобная функция телефона может открыть мошенникам дверь в ваш банк — предупреждение МВД

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Иногда самый удобный вход в банковское приложение может обернуться лишними рисками — особенно если смартфон окажется в чужих руках. Поэтому специалисты советуют пересмотреть привычные настройки безопасности и сделать упор на базовую "цифровую гигиену". Речь не о панике, а о наборе простых действий, которые снижают вероятность неприятных сюрпризов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

Пожилой мужчина с телефоном и картой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина с телефоном и картой

Что именно рекомендуют изменить в настройках смартфона и банка

В материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство, гражданам советуют отказаться от входа в банковские приложения по отпечатку пальца и распознаванию лица. Вместо этого рекомендуется использовать сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу.

"Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица", — говорится в материалах МВД РФ.

Логика таких рекомендаций проста: чем больше "быстрых" способов доступа включено, тем важнее, чтобы само устройство было максимально защищено. Банковские приложения, уведомления, SMS и данные в телефоне часто оказываются связаны в одну цепочку, а значит, уязвимость на одном участке может создать проблемы на другом.

Какие данные лучше не хранить в телефоне

Отдельный акцент МВД делает на том, что в целях безопасности не стоит хранить в смартфоне реквизиты банковской карты. Речь о номере карты, сроке действия, проверочном коде и ПИН-коде.

Также отмечается практическое правило на случай утери устройства: важно оперативно предпринимать действия для блокировки карт, обращаясь в специализированные офисы, и не пытаться зайти в банк с чужих устройств. Это касается и ситуаций, когда "на минутку" предлагают воспользоваться телефоном знакомого: даже при добрых намерениях такой вход создает лишние риски — от сохраненных сессий до следов авторизации.

Ссылки из сообщений и уведомления на заблокированном экране: где скрывается риск

Еще одна рекомендация — не переходить по ссылкам из сообщений, даже если на вид они "из банка". Подобные сообщения могут выглядеть убедительно и давить на срочность, но переход по ссылке — это точка, где человек чаще всего ошибается.

Кроме того, россиянам советуют отключить отображение текста входящих сообщений на заблокированном экране. Смысл в том, чтобы уведомления не раскрывали содержание посторонним, если телефон лежит рядом, его забыли в машине или его просто взяли "посмотреть время". Чем меньше информации видно без разблокировки, тем меньше шансов, что кто-то воспользуется подсказками из уведомлений.

Сравнение: биометрия в банковских приложениях и вход по паролю

У биометрии есть очевидный плюс — скорость. Но МВД рекомендует отказаться от нее при входе в банковские приложения, делая ставку на более строгий контроль доступа.

  1. Вход по отпечатку/лицу удобен, потому что сокращает число действий и снижает вероятность забыть пароль, но при этом привязывает доступ к "быстрому" подтверждению на самом устройстве.

  2. Вход по сложному паролю требует дисциплины и привычки, зато заставляет держать планку защиты выше: надежная блокировка экрана становится обязательной частью безопасности.

  3. Комбинированный подход в быту часто работает лучше всего: сложная блокировка смартфона, аккуратность с уведомлениями, внимательность к ссылкам и базовая защита устройства антивирусом, как рекомендуют в МВД.

Плюсы и минусы отказа от биометрии для входа в банк

Решение отключить биометрию в банковских приложениях может показаться неудобным, поэтому полезно оценить последствия заранее. Ниже — практические стороны такого шага без "страшилок", только логика и привычки использования.

Плюсы:

  • меньше "быстрых" способов доступа к банку на устройстве;

  • проще контролировать, когда и как выполняется вход;

  • сильнее мотивирует держать блокировку экрана действительно надежной.

Минусы:

  • вход становится чуть медленнее, особенно если заходите в приложение часто;

  • нужно помнить и регулярно обновлять пароль блокировки;

  • при слабой дисциплине (например, если записывать пароль рядом) эффект снижается.

Важно, что МВД говорит не только про биометрию: рекомендации работают именно в комплексе. Если оставить реквизиты в заметках, показывать тексты SMS на заблокированном экране и переходить по ссылкам "якобы от банка", один запрет биометрии не решит проблему.

Советы шаг за шагом: как настроить телефон и банковские приложения безопаснее

  1. Включите сложный пароль блокировки экрана и избегайте простых комбинаций.

  2. Установите качественную антивирусную программу и поддерживайте ее актуальной.

  3. Отключите вход в банковские приложения по отпечатку пальца и распознаванию лица.

  4. Уберите из телефона реквизиты карты: номер, срок действия, проверочный код и ПИН-код.

  5. Отключите отображение текста входящих сообщений на заблокированном экране.

  6. Не переходите по ссылкам из сообщений, даже если они выглядят как уведомления от банка.

  7. Если смартфон потерян, действуйте быстро: блокируйте карты через специализированные офисы и не используйте чужие устройства для входа в банк.

Популярные вопросы о безопасности банковских приложений

Можно ли оставить биометрию хотя бы для разблокировки телефона, а не банка?

В материалах МВД отдельно говорится именно про вход в банковские приложения: там рекомендуют не использовать отпечаток и распознавание лица. Для общей защиты ключевым остается сложный пароль блокировки экрана и внимательность к настройкам уведомлений.

Что важнее: антивирус или сложный пароль?

В рекомендациях МВД эти меры идут вместе: сложный пароль блокировки экрана — база, антивирус — дополнительный слой защиты. В сумме это дает более устойчивый результат, чем ставка на что-то одно.

Сколько стоит безопасность в бытовом смысле — какие "самые дорогие" ошибки?

Самыми "дорогими" обычно оказываются привычки, которые ничего не стоят: хранить реквизиты карты в телефоне, переходить по ссылкам из сообщений и показывать тексты уведомлений на заблокированном экране. МВД рекомендует отказаться от этих действий, чтобы уменьшить риски.

Что делать, если нужно срочно зайти в банк, а телефона под рукой нет?

В материалах МВД прямо говорится: не входить в банк с чужих устройств. В такой ситуации безопаснее искать официальный и привычный для вас способ доступа, не полагаясь на случайные гаджеты.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
