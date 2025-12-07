Финские компании идут ко дну: кризис достиг небывалых масштабов

В Финляндии 3019 компаний уже заявили о неплатёжеспособности — Suomen Asiakastieto

В Финляндии зарегистрировано беспрецедентное количество корпоративных банкротств, оставивших без работы более десяти тысяч граждан. Кризис затронул не только приграничные с Россией регионы.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Рост числа банкротств

Согласно данным Suomen Asiakastieto, к концу ноября 2025 года о банкротстве заявили 3019 финских компаний, что является рекордным показателем для текущего столетия. Предыдущий годовой максимум в 3006 случаев был превышен уже к концу осени.

Наиболее уязвимые секторы

Наибольшее количество банкротств наблюдается в строительной отрасли (629 компаний), оптовой и розничной торговле (453 предприятия), а также в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (308 организаций). В результате этих банкротств работы лишились 12,3 тысячи человек.

Региональная динамика

На Аландских островах число банкротств подскочило на 83% по сравнению с 2024 годом, достигнув 20 случаев. В Южном Саво зафиксирован рост на 66%. В граничащих с Россией регионах Южной Карелии и Кюменлааксо банкротства увеличились на 35% и 23% соответственно. Уровень безработицы в стране достиг максимальной отметки с 2009 года — 10,3%, пишет РИА Новости.