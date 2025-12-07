Игристое сделано в России: россияне выбирают отечественное

Доля российского игристого вина выросла до 72% — Роскачество

По данным Роскачества, доля игристых вин, произведённых в России, в совокупном объёме продаж на территории страны выросла за год с 67% до 72%. Этот рост обусловлен увеличением объёмов производства и сокращением импортных поставок.

Увеличение производства и ассортимента

Как сообщили в организации, российские игристые вина теперь занимают свыше 72% от общего объема продаж в России, продемонстрировав прирост примерно на 5 процентных пунктов за год, благодаря усилению производства и импортозамещению.

В период с января по октябрь текущего года объём производства отечественного игристого вина составил 146 миллионов литров, что на 8,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. По оценкам Роскачества, в течение 2025 года в розничной торговле России появилось около 60 новых наименований игристых вин и российского шампанского.

Расширение ассортимента и упаковки

В Роскачестве также отметили, что наблюдается не только появление новых брендов игристых вин, но и расширение доступных форматов упаковки, включая большие бутылки объёмом 1,5 литра, а также малые объёмы (0,2-0,375 литра), в том числе в алюминиевых банках, пишет РИА Новости.