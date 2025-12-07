Предновогодняя арифметика: во сколько россиянам обойдётся любимая Сельдь под шубой

Стоимость салата "Сельдь под шубой" выросла на 9% — "Руспродсоюз"

Согласно информации от ассоциации "Руспродсоюз", приготовление традиционного салата "Сельдь под шубой" на семью из четырёх человек стало дороже на 9% за последний год.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салат

Изменение цены популярного салата

В отчёте указывается, что стоимость указанного блюда выросла с 269,7 рубля до 293,9 рубля. Расчеты ассоциации основывались на классическом рецепте, включающем солёную сельдь (350 г), картофель (400 г), свёклу (350 г), морковь (200 г), два куриных яйца, репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Динамика цен на ингредиенты

Отмечено, что за год подорожали такие ключевые компоненты, как солёная сельдь (с 310 рублей/кг до 392,5 рубля/кг) и майонез (с 290,8 рубля/кг до 313,9 рубля/кг). В то же время, некоторые продукты стали доступнее: десяток яиц подешевел с 109,8 рубля до 92,8 рубля, картофель — с 53,8 рубля/кг до 41,7 рубля/кг, лук — с 48,8 рубля/кг до 41 рубля/кг, свёкла — с 46,5 рубля/кг до 40,3 рубля/кг, морковь — с 47,2 рубля/кг до 43,9 рубля/кг.

Текущая стоимость компонентов

Таким образом, для приготовления салата в этом году потребуется: 137,4 рубля на 350 г соленой сельди, 18,6 рубля на два яйца, 94,2 рубля на 300 г майонеза, 16,7 рубля на 400 г картофеля, 4,1 рубля на 100 г лука, 14,1 рубля на 350 г свеклы и 8,8 рубля на 200 г моркови, пишет ТАСС.