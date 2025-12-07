Предновогодняя арифметика: во сколько россиянам обойдётся любимая Сельдь под шубой

Согласно информации от ассоциации "Руспродсоюз", приготовление традиционного салата "Сельдь под шубой" на семью из четырёх человек стало дороже на 9% за последний год.
В отчёте указывается, что стоимость указанного блюда выросла с 269,7 рубля до 293,9 рубля. Расчеты ассоциации основывались на классическом рецепте, включающем солёную сельдь (350 г), картофель (400 г), свёклу (350 г), морковь (200 г), два куриных яйца, репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).
Отмечено, что за год подорожали такие ключевые компоненты, как солёная сельдь (с 310 рублей/кг до 392,5 рубля/кг) и майонез (с 290,8 рубля/кг до 313,9 рубля/кг). В то же время, некоторые продукты стали доступнее: десяток яиц подешевел с 109,8 рубля до 92,8 рубля, картофель — с 53,8 рубля/кг до 41,7 рубля/кг, лук — с 48,8 рубля/кг до 41 рубля/кг, свёкла — с 46,5 рубля/кг до 40,3 рубля/кг, морковь — с 47,2 рубля/кг до 43,9 рубля/кг.
Таким образом, для приготовления салата в этом году потребуется: 137,4 рубля на 350 г соленой сельди, 18,6 рубля на два яйца, 94,2 рубля на 300 г майонеза, 16,7 рубля на 400 г картофеля, 4,1 рубля на 100 г лука, 14,1 рубля на 350 г свеклы и 8,8 рубля на 200 г моркови, пишет ТАСС.
