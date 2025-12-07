Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закрытые плафоны сокращают срок службы LED-ламп — CNET
Пилея НЛО дала хрупкие корни при укоренении в воде — Mein Schoener Garten
Кроссоверы до 3 млн сократили выбор комплектаций — Autonews
Вечернее употребление творога улучшает восстановление организма — Белновости Казеин
Матовая бронза вытесняет хром в дизайне ванных комнат и кухонь — Malatec
Около 30 предприятий ДНР готовится к налаживанию экспорта — центр "Мой бизнес"
Севсиб в Китай через Енисейскую Сибирь обеспечит максимальную загрузку и окупаемость
Торт без выпечки держит форму за счет охлаждения — кулинары
Лавровый лист помогает защитить дом и отпугнуть насекомых — Modenavoltapagina

Предновогодняя арифметика: во сколько россиянам обойдётся любимая Сельдь под шубой

Стоимость салата "Сельдь под шубой" выросла на 9% — "Руспродсоюз"
Экономика

Согласно информации от ассоциации "Руспродсоюз", приготовление традиционного салата "Сельдь под шубой" на семью из четырёх человек стало дороже на 9% за последний год.

салат
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат

Изменение цены популярного салата

В отчёте указывается, что стоимость указанного блюда выросла с 269,7 рубля до 293,9 рубля. Расчеты ассоциации основывались на классическом рецепте, включающем солёную сельдь (350 г), картофель (400 г), свёклу (350 г), морковь (200 г), два куриных яйца, репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Динамика цен на ингредиенты

Отмечено, что за год подорожали такие ключевые компоненты, как солёная сельдь (с 310 рублей/кг до 392,5 рубля/кг) и майонез (с 290,8 рубля/кг до 313,9 рубля/кг). В то же время, некоторые продукты стали доступнее: десяток яиц подешевел с 109,8 рубля до 92,8 рубля, картофель — с 53,8 рубля/кг до 41,7 рубля/кг, лук — с 48,8 рубля/кг до 41 рубля/кг, свёкла — с 46,5 рубля/кг до 40,3 рубля/кг, морковь — с 47,2 рубля/кг до 43,9 рубля/кг.

Текущая стоимость компонентов

Таким образом, для приготовления салата в этом году потребуется: 137,4 рубля на 350 г соленой сельди, 18,6 рубля на два яйца, 94,2 рубля на 300 г майонеза, 16,7 рубля на 400 г картофеля, 4,1 рубля на 100 г лука, 14,1 рубля на 350 г свеклы и 8,8 рубля на 200 г моркови, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Красота и стиль
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Последние материалы
Пилея НЛО дала хрупкие корни при укоренении в воде — Mein Schoener Garten
Кроссоверы до 3 млн сократили выбор комплектаций — Autonews
Заброшенный отель Globo стал арт-центром Луанды — координатор Нгой Салукомбо
Вес может стоять при активных тренировках — The Times of India
Вечернее употребление творога улучшает восстановление организма — Белновости Казеин
Матовая бронза вытесняет хром в дизайне ванных комнат и кухонь — Malatec
Кошки бегают после лотка из-за инстинкта безопасности — Питомцы Mail
Кислая почва уменьшает приживаемость саженцев
В кургане нашли нетленные тела возрастом 2500 лет
Количество аварий с полной гибелью авто в РФ выросло на 6% — Зетта Страхование
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.