Донбасские предприятия осваивают мировые рынки: кто станет новым лидером экспорта

Около 30 предприятий ДНР готовится к налаживанию экспорта — центр "Мой бизнес"
Экономика

Центр "Мой бизнес" оказывает поддержку примерно 30 донецким компаниям, стремящимся к экспорту собственной продукции, как заявила глава организации Любовь Луговая в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Подготовка к экспорту

В настоящее время работа ведётся примерно с тремя десятками предприятий, заинтересованных в экспорте. Все эти компании прошли комплексную оценку экспортного потенциала. Для успешного выхода на международный рынок им необходимо соответствовать международным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, подчеркнула Луговая.

Поддержка экспортёров

Руководитель центра отметила, что организация частично покрывает расходы, чтобы облегчить финансовое бремя для компаний, информирует об особенностях ведения торговли в разных странах и оказывает содействие в выходе на внешние рынки. В числе потенциальных экспортеров — предприятия, представляющие пищевую и легкую промышленность, а также сектор машиностроения.

Первые успехи

Луговая сообщила информационному агентству ТАСС в субботу, что в текущем году центр впервые успешно помог донецким производителям начать экспортные поставки в Белоруссию и Китай, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
