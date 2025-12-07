Донбасские предприятия осваивают мировые рынки: кто станет новым лидером экспорта

Центр "Мой бизнес" оказывает поддержку примерно 30 донецким компаниям, стремящимся к экспорту собственной продукции, как заявила глава организации Любовь Луговая в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума.
В настоящее время работа ведётся примерно с тремя десятками предприятий, заинтересованных в экспорте. Все эти компании прошли комплексную оценку экспортного потенциала. Для успешного выхода на международный рынок им необходимо соответствовать международным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, подчеркнула Луговая.
Руководитель центра отметила, что организация частично покрывает расходы, чтобы облегчить финансовое бремя для компаний, информирует об особенностях ведения торговли в разных странах и оказывает содействие в выходе на внешние рынки. В числе потенциальных экспортеров — предприятия, представляющие пищевую и легкую промышленность, а также сектор машиностроения.
Луговая сообщила информационному агентству ТАСС в субботу, что в текущем году центр впервые успешно помог донецким производителям начать экспортные поставки в Белоруссию и Китай, пишет ТАСС.
