Транспортный коридор в Поднебесную: Севсиб может стать локомотивом экономики

По словам Валентина Богомолова, сопредседателя регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректора консалтинговой компании "Сибирская финансовая система", рентабельность создания Северо-Сибирской железной дороги (Севсиб) станет реальностью при условии обеспечения транспортного соединения с Китаем и прокладки одной из линий через регионы Енисейской Сибири, включая Красноярский край, Хакасию и Туву.
Богомолов подчёркивает значимость Синьцзян-Уйгурского автономного района как рынка с 25-миллионным населением, превосходящего по масштабу совокупный рынок Сибири и Дальнего Востока. Он указывает, что новая железнодорожная артерия стимулирует инвестиционную привлекательность Енисейской Сибири.
Эксперт полагает, что, несмотря на высокие затраты, проект Севсиба является стратегически важным для долгосрочного развития России. Для оптимизации расходов предлагается поэтапное строительство.
Богомолов отмечает, что из различных концепций Севсиба наиболее перспективным является вариант с направлением на Енисейскую Сибирь, Монголию и Китай, что обеспечит максимальную загрузку и быструю окупаемость. По его мнению, возвращение к проекту вероятно в начале 2030-х годов, пишет ТАСС.
