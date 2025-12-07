Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Транспортный коридор в Поднебесную: Севсиб может стать локомотивом экономики

Севсиб в Китай через Енисейскую Сибирь обеспечит максимальную загрузку и окупаемость
Экономика

По словам Валентина Богомолова, сопредседателя регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректора консалтинговой компании "Сибирская финансовая система", рентабельность создания Северо-Сибирской железной дороги (Севсиб) станет реальностью при условии обеспечения транспортного соединения с Китаем и прокладки одной из линий через регионы Енисейской Сибири, включая Красноярский край, Хакасию и Туву.

Железная дорога
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Железная дорога

Китайский рынок как ключевой фактор успеха

Богомолов подчёркивает значимость Синьцзян-Уйгурского автономного района как рынка с 25-миллионным населением, превосходящего по масштабу совокупный рынок Сибири и Дальнего Востока. Он указывает, что новая железнодорожная артерия стимулирует инвестиционную привлекательность Енисейской Сибири.

Перспективы и этапность реализации

Эксперт полагает, что, несмотря на высокие затраты, проект Севсиба является стратегически важным для долгосрочного развития России. Для оптимизации расходов предлагается поэтапное строительство.

Оптимальный маршрут и сроки реализации

Богомолов отмечает, что из различных концепций Севсиба наиболее перспективным является вариант с направлением на Енисейскую Сибирь, Монголию и Китай, что обеспечит максимальную загрузку и быструю окупаемость. По его мнению, возвращение к проекту вероятно в начале 2030-х годов, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
