Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищевая сода помогает освежить и поддерживать гигиену матраса — Malatec
Спутник с ИИ выявил месторождение лития в Джеймс-Бей — Fleet Space
Снижение мощности нового автомобиля может быть вызвано плохим топливом
Избыточная гигиена нарушила микробиом кожи — европейские эксперты
Растения снижают влажность в ванной и предотвращают плесень — Modenavoltapagina
Лагурус дал ранние всходы при контейнерном посеве — Наши 6 соток
Дверцу стиральной машины после стирки оставляют открытой — Malatec
Частицы тату-пигментов выявили в лимфоузлах — il Fatto Quotidiano
Собчак назвала выгорание на работе грехом наравне с ленью

Кошелёк или карта? Сколько наличных всегда нужно иметь при себе, чтобы не попасть впросак

Аналитик Абелев объяснил, какую сумму наличных всегда нужно носить с собой
Экономика

Несмотря на тенденцию увеличения безналичных расчетов, эксперты рекомендуют всегда иметь при себе некоторый запас наличных средств.

Деньги
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Олег Абелев, руководитель аналитического отдела "Риком-Траст", поделился своим мнением о необходимой сумме.

Сумма зависит от обстоятельств

По мнению аналитика, размер требуемой суммы наличных варьируется в зависимости от личной финансовой ситуации, рода деятельности и места жительства. Жителям крупных городов, таких как Москва или Санкт-Петербург, стоит держать при себе 5-7 тысяч рублей, в то время как для регионов достаточно 2-5 тысяч рублей. Как правило, этих денег хватит для покрытия непредвиденных расходов.

Когда нужны наличные

Наличные деньги часто используются для оплаты проезда в общественном транспорте, покупки продуктов питания и пополнения баланса мобильного телефона. В некоторых случаях это удобнее и позволяет избежать комиссий при небольших платежах.

Абелев отметил, что наличные расчеты по-прежнему распространены в сфере услуг: магазинах, салонах красоты, на рынках, в кафе и других подобных заведениях. Часто малый бизнес сам заинтересован в приеме наличных, так как оплата банковского эквайринга может быть не выгодна, согласно "Прайму".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Домашние животные
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Красота и стиль
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Последние материалы
Спутник с ИИ выявил месторождение лития в Джеймс-Бей — Fleet Space
Для окрашивания волос дома советуют брать краску с запасом — эксперт Евгений Седой
Снижение мощности нового автомобиля может быть вызвано плохим топливом
Избыточная гигиена нарушила микробиом кожи — европейские эксперты
Лавровый лист стимулирует рост и укрепляет комнатные растения
Аэробные упражнения полезны для снижения висцерального жира — эксперты по фитнесу
Сидячий образ жизни повышает давление — Prevention.
Растения снижают влажность в ванной и предотвращают плесень — Modenavoltapagina
BMW M57 оснащён цепным ГРМ на весь срок службы — Autonews
Лагурус дал ранние всходы при контейнерном посеве — Наши 6 соток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.