Кошелёк или карта? Сколько наличных всегда нужно иметь при себе, чтобы не попасть впросак

Аналитик Абелев объяснил, какую сумму наличных всегда нужно носить с собой

Несмотря на тенденцию увеличения безналичных расчетов, эксперты рекомендуют всегда иметь при себе некоторый запас наличных средств.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Олег Абелев, руководитель аналитического отдела "Риком-Траст", поделился своим мнением о необходимой сумме.

Сумма зависит от обстоятельств

По мнению аналитика, размер требуемой суммы наличных варьируется в зависимости от личной финансовой ситуации, рода деятельности и места жительства. Жителям крупных городов, таких как Москва или Санкт-Петербург, стоит держать при себе 5-7 тысяч рублей, в то время как для регионов достаточно 2-5 тысяч рублей. Как правило, этих денег хватит для покрытия непредвиденных расходов.

Когда нужны наличные

Наличные деньги часто используются для оплаты проезда в общественном транспорте, покупки продуктов питания и пополнения баланса мобильного телефона. В некоторых случаях это удобнее и позволяет избежать комиссий при небольших платежах.

Абелев отметил, что наличные расчеты по-прежнему распространены в сфере услуг: магазинах, салонах красоты, на рынках, в кафе и других подобных заведениях. Часто малый бизнес сам заинтересован в приеме наличных, так как оплата банковского эквайринга может быть не выгодна, согласно "Прайму".