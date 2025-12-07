Наследники Грасса ищут покупателя: кому достанется вилла нобелевского лауреата

Вилла Нобелевского лауреата ждёт нового хозяина — Bild

Белоснежная вилла, окруженная садом, ищет нового владельца.

Фото: de.wikipedia.org by Маргрет Витцке is licensed under free for commercial use Скульптурный двор Грасса

Расположенная в тихом городке Белендорф, недалеко от Любека, в живописном герцогстве Лауэнбург, эта недвижимость когда-то принадлежала Нобелевскому лауреату по литературе Гюнтеру Грассу. Теперь, после смерти его жены, дом выставлен на продажу за 1,6 миллиона евро.

Вилла предлагает 11 просторных комнат, общая площадь которых составляет 354 квадратных метра, а участок земли охватывает 21 611 квадратных метров.

История и наследство

В объявлении о продаже подчеркивается, что это "впечатляющая вилла и студия из знаменитого имения", принадлежавшего писателю Гюнтеру Грассу, автору "Жестяного барабана". После его кончины в 2015 году и смерти его жены Уте в 2021 году, дом остаётся практически нетронутым, с сохранением прежней обстановки. Исключение составляют скульптуры и обширная библиотека писателя, которые были переданы в Фонд Гюнтера Грасса и его дом в Любеке.

Настоящее и будущее виллы

На данный момент вилла принадлежит шести наследникам Грасса и выставлена на продажу около трех недель назад. По словам агента по недвижимости Claussen, есть несколько потенциальных покупателей, но конкретных предложений пока нет.

Известно, что Грасс мечтал о сохранении этого места как культурного наследия, предназначенного для творческих личностей. И действительно, комплекс, состоящий из главного дома и студии, предлагает множество возможностей для реализации этой идеи, сообщает Bild.