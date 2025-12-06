Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цементный переворот: как биржевые торги изменят цены и доступность стройматериалов

В России грядут перемены на рынке цемента — Минпромторг
Экономика

В Российской Федерации готовится к вступлению в силу нормативный акт, устанавливающий минимальный порог продаж цемента через биржевые торги. 

цемент
Фото: commons.wikimedia.org by Emadrazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
цемент

Согласно информации, полученной от Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторга), с 1 марта 2026 года планируется ввести обязательную долю в 5% от годового объёма продаж.

Подготовка к внедрению инициативы

Совместный приказ Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об обязательных биржевых продажах определенных видов и классов прочности цемента находится на этапе государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ. Ожидается, что он вступит в силу в указанный срок и будет действовать в течение одного года.

Предпосылки нововведения

Инициатива по внедрению минимального объёма продаж цемента на бирже была предложена Минпромторгом и ФАС в сентябре текущего года. Ведомства предлагают рассчитывать минимальный объём в размере 5% от среднего значения объёмов, реализованных производителями в соответствующем месяце за три года, предшествующих расчётному периоду, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
