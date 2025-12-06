Восьмикратный скачок: белорусский бензин удивляет экспертов на бирже

Белорусский бензин удивил экспертов своей активностью на торгах

Согласно аналитическому отчету Национального биржевого ценового агентства, объёмы реализации белорусского бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в первые дни декабря продемонстрировали впечатляющий скачок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Восьмикратное увеличение продаж

Несмотря на незначительное снижение продаж в течение текущей недели, за первые пять торговых дней декабря объём реализованного бензина, произведённого белорусскими НПЗ, достиг 5,04 тыс. тонн. Это более чем в восемь раз превышает аналогичный показатель за весь декабрь прошлого года.

Рост продаж 5 декабря

Аналитики агентства также отметили, что 5 декабря торги на бирже характеризовались ростом объёмов реализации бензина практически по всем базисам поставки. Это произошло после того, как накануне поставщикам не удалось реализовать весь предложенный объем продукта.

Поставки из российской нефти

Ранее, в середине октября, глава Санкт-Петербургской биржи Игорь Артемьев сообщал о том, что Белоруссия активно увеличивает поставки топлива на биржу, произведённого из российской нефти, пишет ТАСС.