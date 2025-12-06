Восьмикратный скачок: белорусский бензин удивляет экспертов на бирже

Согласно аналитическому отчету Национального биржевого ценового агентства, объёмы реализации белорусского бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в первые дни декабря продемонстрировали впечатляющий скачок.
Несмотря на незначительное снижение продаж в течение текущей недели, за первые пять торговых дней декабря объём реализованного бензина, произведённого белорусскими НПЗ, достиг 5,04 тыс. тонн. Это более чем в восемь раз превышает аналогичный показатель за весь декабрь прошлого года.
Аналитики агентства также отметили, что 5 декабря торги на бирже характеризовались ростом объёмов реализации бензина практически по всем базисам поставки. Это произошло после того, как накануне поставщикам не удалось реализовать весь предложенный объем продукта.
Ранее, в середине октября, глава Санкт-Петербургской биржи Игорь Артемьев сообщал о том, что Белоруссия активно увеличивает поставки топлива на биржу, произведённого из российской нефти, пишет ТАСС.
