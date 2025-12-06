Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи нашли пустую царскую гробницу с частью погребального набора — Daily Mail
В Харбине возводят крупнейший ледовый парк в истории — Pravda
Новички безопасно осваивают технику бокса с тренером — Ольга Ляпина
Чайный раствор для листьев орхидей стимулирует зимнее цветение — Actualno
Техника чистки зубов влияет на результат больше, чем устройство
Зимняя грязь ускоряет разрушение креплений брызговиков — Novate
Домашние булочки с корицей остаются любимой семейной выпечкой — Allrecipes
Моделирование роста кости улучшили в ПНИПУ
Цены на ремонт могут вырасти из-за использования маткапитала — финансист Трепольский

Восьмикратный скачок: белорусский бензин удивляет экспертов на бирже

Белорусский бензин удивил экспертов своей активностью на торгах
Экономика

Согласно аналитическому отчету Национального биржевого ценового агентства, объёмы реализации белорусского бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в первые дни декабря продемонстрировали впечатляющий скачок.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Восьмикратное увеличение продаж

Несмотря на незначительное снижение продаж в течение текущей недели, за первые пять торговых дней декабря объём реализованного бензина, произведённого белорусскими НПЗ, достиг 5,04 тыс. тонн. Это более чем в восемь раз превышает аналогичный показатель за весь декабрь прошлого года.

Рост продаж 5 декабря

Аналитики агентства также отметили, что 5 декабря торги на бирже характеризовались ростом объёмов реализации бензина практически по всем базисам поставки. Это произошло после того, как накануне поставщикам не удалось реализовать весь предложенный объем продукта.

Поставки из российской нефти

Ранее, в середине октября, глава Санкт-Петербургской биржи Игорь Артемьев сообщал о том, что Белоруссия активно увеличивает поставки топлива на биржу, произведённого из российской нефти, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Техника чистки зубов влияет на результат больше, чем устройство
Здоровье
Техника чистки зубов влияет на результат больше, чем устройство
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Новости спорта
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Популярное
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года

Шесть оттенков января 2026 называют ключом к удачному старту года: палитра, которой приписывают связь с успехом, формирует главный тренд зимнего маникюра.

В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Обнаружен аномальный радиосигнал ASKAP J1935+2148 — Passione Astronomia
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, будто вышедшее из легенд: кембрийский убийца, который выглядел страшнее любого хоррора
Существо, будто вышедшее из легенд: кембрийский убийца, который выглядел страшнее любого хоррора
Последние материалы
Новички безопасно осваивают технику бокса с тренером — Ольга Ляпина
Чайный раствор для листьев орхидей стимулирует зимнее цветение — Actualno
Техника чистки зубов влияет на результат больше, чем устройство
Зимняя грязь ускоряет разрушение креплений брызговиков — Novate
Домашние булочки с корицей остаются любимой семейной выпечкой — Allrecipes
Моделирование роста кости улучшили в ПНИПУ
Белорусский бензин удивил экспертов своей активностью на торгах
Цены на ремонт могут вырасти из-за использования маткапитала — финансист Трепольский
Подписанные контейнеры снижают хаос в кладовой
Использование крема продлевает стойкость парфюма — Terra
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.