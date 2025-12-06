Кабинет министров РФ делает ход: пенсии новым регионам

Правительство приняло проект о финансировании пенсий в ДНР, ЛНР, Запорожской области

Правительство РФ приняло новый проект распоряжения, ориентированный на финансирование пенсий для граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР) и Запорожской области.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

Заседание Кабмина

Заседание кабинета министров прошло в четверг, 4 декабря 2025 года. В ходе мероприятия были приняты решения, касающиеся внесения изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р.

Необходимость проекта акта

Разработка данного проекта акта была вызвана необходимостью финансового обеспечения расходов на пенсионное обеспечение граждан, находящихся на территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области, в соответствии с существующим региональным законодательством.