Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гели на минералах создали микросреды для протожизни — ChemSystemsChem
Жасмин рассказала, что её внук быстро растёт и хорошо ест
Имбирное латте-печенье создало аромат зимних специй по данным Serious Eats
Код P0301 указывает на пропуск зажигания в первом цилиндре — Jalopnik
Спрос на семейные туры в Турцию вырос в 2,6 раза по данным Путешествия, туризм, наука
Японский зимний уход помогает сохранить блеск и плотность волос — стилист Мизинцев
Микрофибра оставляет царапины на хрупких поверхностях, предупреждают эксперты
Автоэксперты сообщили, что всё меньше водителей сдают старые аккумуляторы
Герань показывает антисептические свойства — TRANSSIB INFO

Конфискация активов РФ: ЕС рубит сук, на котором сидит

Конфискация активов РФ в ЕС грозит потерей статуса евро как мировой резервной валюты
Экономика

Возможная конфискация российских замороженных активов в Евросоюзе может оказать значительное влияние на статус евро как мировой резервной валюты.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

 Доля евро в мировых валютных резервах

На данный момент, активы, номинированные в евро, составляют около 20% валютных резервов, находящихся на балансах центробанков стран мира. Евро уступает только американскому доллару, который занимает почти 60% от мировых валютных резервов. Однако, возможное изъятие российских активов может вызвать сомнения у центробанков и частных инвесторов насчёт целесообразности покупки европейских ценных бумаг.

 Мнение экспертов

Кристиан Копф, представитель инвестиционной компании Union Investment, отметил, что конфискация активов является очень деликатным вопросом. Он утверждает, что ЕС не должен вмешиваться в права собственности, если хочет сохранить статус "тихой гавани" для инвесторов, аналогично Швейцарии. 

Кевин Тозе из Carmignac подчеркивает, что конфискация активов может поставить под сомнение резервный статус евро, и инвесторы могут начать требовать "геополитическую премиальную надбавку" при покупке европейских ценных бумаг. Есть опасения, что инвесторы из стран Персидского залива и Азии могут начать искать альтернативные рынки.

 Изменение позиций в ЕС

Европейский центральный банк высказывает скепсис относительно схемы изъятия активов, некоторые страны ЕС, ранее выступавшие против, теперь поддерживают эту идею. Они объясняют свою позицию тремя основными факторами:

1. Работа с международными инвесторами для уверенности, что изъятие активов не превратит евро в оружие.
2. Обоснование надёжности предложенной юридической схемы изъятия активов.
3. Осознание в ЕС отсутствия реальных альтернатив финансирования для Украины.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Оспаривание дарения квартиры после 3 лет возможно — юрист Филипп Терёхин
Недвижимость
Оспаривание дарения квартиры после 3 лет возможно — юрист Филипп Терёхин
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет

Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.

Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Последние материалы
Спрос на семейные туры в Турцию вырос в 2,6 раза по данным Путешествия, туризм, наука
Конфискация активов РФ в ЕС грозит потерей статуса евро как мировой резервной валюты
Японский зимний уход помогает сохранить блеск и плотность волос — стилист Мизинцев
Микрофибра оставляет царапины на хрупких поверхностях, предупреждают эксперты
Автоэксперты сообщили, что всё меньше водителей сдают старые аккумуляторы
Герань показывает антисептические свойства — TRANSSIB INFO
Классические советские салаты снова становятся трендом
Поддержка колен полотенцем улучшает кровообращение
Листья салата снизил риск переедания — T-Online
Структуры LLSVP могут быть остатками древнего магматического океана — Science-et-vie
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.