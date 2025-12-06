Конфискация активов РФ: ЕС рубит сук, на котором сидит

Конфискация активов РФ в ЕС грозит потерей статуса евро как мировой резервной валюты

Возможная конфискация российских замороженных активов в Евросоюзе может оказать значительное влияние на статус евро как мировой резервной валюты.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Доля евро в мировых валютных резервах

На данный момент, активы, номинированные в евро, составляют около 20% валютных резервов, находящихся на балансах центробанков стран мира. Евро уступает только американскому доллару, который занимает почти 60% от мировых валютных резервов. Однако, возможное изъятие российских активов может вызвать сомнения у центробанков и частных инвесторов насчёт целесообразности покупки европейских ценных бумаг.

Мнение экспертов

Кристиан Копф, представитель инвестиционной компании Union Investment, отметил, что конфискация активов является очень деликатным вопросом. Он утверждает, что ЕС не должен вмешиваться в права собственности, если хочет сохранить статус "тихой гавани" для инвесторов, аналогично Швейцарии.

Кевин Тозе из Carmignac подчеркивает, что конфискация активов может поставить под сомнение резервный статус евро, и инвесторы могут начать требовать "геополитическую премиальную надбавку" при покупке европейских ценных бумаг. Есть опасения, что инвесторы из стран Персидского залива и Азии могут начать искать альтернативные рынки.

Изменение позиций в ЕС

Европейский центральный банк высказывает скепсис относительно схемы изъятия активов, некоторые страны ЕС, ранее выступавшие против, теперь поддерживают эту идею. Они объясняют свою позицию тремя основными факторами:

1. Работа с международными инвесторами для уверенности, что изъятие активов не превратит евро в оружие.

2. Обоснование надёжности предложенной юридической схемы изъятия активов.

3. Осознание в ЕС отсутствия реальных альтернатив финансирования для Украины.