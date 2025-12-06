Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Энергетический тупик: почему Великобритания не может отказаться от сжигания древесины

Британская Drax использует вековые леса для генерации электроэнергии — Guardian
Экономика

По данным компании Drax, Великобритания достигла пиковых значений в использовании древесины для генерации электроэнергии. 

Небо
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Небо

Рекордные показатели биомассы

В июле электростанция Drax, использующая биомассу, сгенерировала 9% всей электроэнергии в стране за месяц, что стало новым максимумом.

Критика и экологические проблемы

Компания Drax сталкивается с критикой экологических организаций, утверждающих, что компания сжигает деревья из старовозрастных лесов.

Анализ и перспективы

Аналитики отмечают, что зависимость от биомассы остаётся высокой, хотя планы правительства предусматривают её сокращение. Растущий спрос на электроэнергию из-за электромобилей и центров обработки данных представляет собой вызов для энергосистемы, сообщает The Guardian.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
