Не верьте глазам: как выбрать красную икру

Специалисты назвали критерии выбора красной икры

Красная икра традиционно занимает почётное место среди праздничных угощений. Чтобы избежать разочарования, важно ответственно подойти к выбору этого деликатеса.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ икра

Специалисты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" подготовили рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.

Осматриваем упаковку

Первым делом оцените состояние тары. На жестяной банке не должно быть признаков дефектов: вмятин, ржавчины или повреждений. Прозрачная упаковка дает возможность визуально оценить качество икринок, но такая продукция обходится дороже.

Оцениваем содержимое

При визуальном осмотре обратите внимание на внешний вид икры: икринки должны быть целыми, без посторонних примесей, крови и пленок. Качественная икра отличается однородным цветом и размером икринок. Консистенция должна быть умеренной: икра не должна быть слишком жидкой.

Проверяем на "звук"

Оценить качество можно и по звуку. Если слегка потрясти банку, "правильная" икра не будет издавать булькающих звуков. Наличие жидкости внутри может указывать на использование замороженного сырья или нарушение технологического процесса.

Изучаем маркировку

Важно обращать внимание на стандарт, указанный производителем: ГОСТ, ТУ или СТО. ГОСТ гарантирует, что с момента засолки до упаковки прошло не более месяца. ТУ допускают использование замороженного сырья.

Также стоит отдавать предпочтение продукции производителей, расположенных вблизи мест добычи красной рыбы — Дальний Восток, Камчатка и Сахалин.

Свежесть икры можно определить по запаху. Кислый или интенсивно рыбный запах говорит о том, что продукт испорчен, пишет "Агроэксперт".