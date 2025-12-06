Логистический апокалипсис: почему цены на товары взлетят

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В связи с грядущими переменами в законодательстве, регулирующем транспортную и логистическую сферы, включая переход на электронный обмен документами, а также увеличением ставки НДС, стоимость грузоперевозок, по мнению руководителей ведущих логистических компаний, существенно возрастёт. 

Автовоз
Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автовоз

Заместитель генерального директора компании ПЭК Андрей Мякин сообщил, что ожидается повышение тарифов в пределах 15-18%. Наиболее ощутимо это отразится на цене товаров широкого потребления, где доля логистики в конечной стоимости может достигать 20%.

Увеличение затрат в автомобильных грузоперевозках

Коммерческий директор транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев отметил, что в 2025 году тарифы на автомобильные грузоперевозки уже выросли до 20% из-за увеличения расходов на оплату труда водителей, обслуживание техники и амортизацию автопарка.

Коптев также прогнозирует, что в 2026 году, с учетом новых экономических реалий, таких как рост НДС и акцизов, увеличение налогового бремени, подорожание топлива, необходимость обновления автопарка, рост зарплат и страховых взносов, а также удорожание кредитов и утилизационного сбора, ставки могут увеличиться на 10-20%, в среднем на 12-15%, сообщает Газета.Ru.

Сокращение числа экспедиторских компаний

По словам генерального директора LKTK Group Александра Кибальникова, в 2026 году до 20% российских экспедиторских компаний могут прекратить свою деятельность. С 1 марта 2026 года вступают в силу новые требования к логистическим компаниям, обязывающие их проверять соответствие груза сопроводительным документам перед отправкой. В случае выявления расхождений, необходимо запрашивать разрешение на вскрытие упаковки, а при отказе — проводить проверку с использованием рентгеновского оборудования или служебных собак.

Кибальников подчеркивает, что стоимость необходимого оборудования для проверок варьируется от десятков до сотен миллионов рублей, что делает его недоступным для многих средних и малых логистических компаний. Кроме того, возникает проблема с обеспечением всех компаний обученными собаками. Также с марта начинается обязательный переход на электронный документооборот, что несёт дополнительные затраты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
