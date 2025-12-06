Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не только Куданкулам: Москва и Нью-Дели объявили о новом этапе сотрудничества в энергетике

Россия планирует построить в Индии новую АЭС с реактором ВВЭР
Экономика

Согласно заявлению, опубликованному после завершения 23-го российско-индийского саммита, Москва и Нью-Дели пришли к соглашению об интенсификации переговоров относительно сооружения новой атомной электростанции, использующей реактор ВВЭР.

флаг Индии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Индии

Совместное производство и новая площадка

Стороны планируют объединить усилия в производстве оборудования для этой АЭС, основываясь на российских проектах. Индийская сторона также намерена активизировать работу по определению оптимального места для размещения второй подобной станции.

Перспективы сотрудничества в малой атомной энергетике

Президент Путин отметил возможности расширения сотрудничества в сфере малой атомной энергетики, включая плавучие АЭС, а также применение ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве.

Опыт "Росатома" и планы на будущее

"Росатом" уже успешно построил и ввел в эксплуатацию два энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт на АЭС "Куданкулам". Запуск третьего блока запланирован на следующий год, а четвертого — годом позже. Существует предварительная договоренность о расширении станции за счет строительства еще двух реакторов, сообщает oilcapital.ru.

До проведения саммита появлялись сведения о заинтересованности индийских властей в создании еще одной крупной АЭС российского дизайна, а также о рассмотрении возможности строительства малых атомных станций.

"Росатом" ранее предлагал индийским партнерам локализовать производство малых АЭС в Индии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
