Дружеское фото с обманом: что нужно знать о новой схеме мошенничества

Мошенники маскируют фишинговые ссылки под фотографии от знакомых — Радченко

Мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на кражу средств и получение несанкционированного доступа к устройствам россиян.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Они рассылают сообщения, замаскированные под приветствия от знакомых, с текстом вроде: "Смотрю на фото, вспоминаю тебя" и ссылкой, якобы ведущей к изображению.

Заражение устройства через фишинговую ссылку

Александра Радченко, руководитель аналитического отдела по борьбе с финансовым мошенничеством компании F6, сообщила, что переход по фишинговой ссылке под видом "общего фото" приводит к заражению устройства жертвы вредоносным программным обеспечением.

Полный контроль над устройством жертвы

После успешной установки вредоносного файла злоумышленники получают неограниченный доступ к смартфону. Они могут перехватывать и отправлять текстовые сообщения, а также собирать информацию о финансовых транзакциях, совершаемых с устройства.

Последствия и угрозы

Подобный функционал позволяет злоумышленникам красть деньги с банковских счетов, взламывать аккаунты на порталах госуслуг и в онлайн-магазинах. Кроме того, возможность самораспространения через зараженное устройство позволяет осуществлять фишинговые атаки через SMS и мессенджеры, а также перенаправлять входящие звонки, подчеркнула Радченко, пишет РИА Новости.