Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цедра лимона и укроп усиливают вкус домашней сельди — кулинары
Диетологи уточнили, что миф о вреде рыбы с молоком основан на старых поверьях
Бег помогает омолодить организм на клеточном уровне — Ия Зорина
Опасность брать микрозаймы для ненужных покупок подчеркнул правовед Исмаил Исмаилов
Самки валлаби остаются беременными на протяжении всей жизни — National Geographic
Регулярная чистка кожаной обуви кремом сохраняет её мягкость и цвет — Vogue
Большое число приложений не мешает смартфону, отметил аналитик Муртазин
Минцифры предложило приравнять электронные права на госуслугах к бумажным
Необратимость пародонтоза объяснил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев

Дружеское фото с обманом: что нужно знать о новой схеме мошенничества

Мошенники маскируют фишинговые ссылки под фотографии от знакомых — Радченко
Экономика

Мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на кражу средств и получение несанкционированного доступа к устройствам россиян. 

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Они рассылают сообщения, замаскированные под приветствия от знакомых, с текстом вроде: "Смотрю на фото, вспоминаю тебя" и ссылкой, якобы ведущей к изображению.

Заражение устройства через фишинговую ссылку

Александра Радченко, руководитель аналитического отдела по борьбе с финансовым мошенничеством компании F6, сообщила, что переход по фишинговой ссылке под видом "общего фото" приводит к заражению устройства жертвы вредоносным программным обеспечением.

Полный контроль над устройством жертвы

После успешной установки вредоносного файла злоумышленники получают неограниченный доступ к смартфону. Они могут перехватывать и отправлять текстовые сообщения, а также собирать информацию о финансовых транзакциях, совершаемых с устройства.

Последствия и угрозы

Подобный функционал позволяет злоумышленникам красть деньги с банковских счетов, взламывать аккаунты на порталах госуслуг и в онлайн-магазинах. Кроме того, возможность самораспространения через зараженное устройство позволяет осуществлять фишинговые атаки через SMS и мессенджеры, а также перенаправлять входящие звонки, подчеркнула Радченко, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Популярное
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет

Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.

Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Последние материалы
Диетологи уточнили, что миф о вреде рыбы с молоком основан на старых поверьях
Бег помогает омолодить организм на клеточном уровне — Ия Зорина
Лук для салата маринуют в лимонном соке 10 минут
Опасность брать микрозаймы для ненужных покупок подчеркнул правовед Исмаил Исмаилов
У кошек есть магниточувствительные клетки
Самки валлаби остаются беременными на протяжении всей жизни — National Geographic
Ирис японский хорошо растёт в тенистых зонах сада — ландшафтный архитектор
Регулярная чистка кожаной обуви кремом сохраняет её мягкость и цвет — Vogue
Большое число приложений не мешает смартфону, отметил аналитик Муртазин
Минцифры предложило приравнять электронные права на госуслугах к бумажным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.