Сюрприз для потребителей: цены на электроэнергию в России оказались выгоднее, чем у многих

Россия обогнала многих в доступности электроэнергии — Евростат и Росстат

Согласно информации Евростата и Росстата, Россия вошла в число трёх стран G20 с наиболее выгодными ценами на электроэнергию для населения.

Лидеры и последующие места

Наиболее низкая стоимость киловатт-часа для домашних хозяйств зафиксирована в Саудовской Аравии (0,05 доллара) и Турции (0,066 доллара). Россия занимает третье место с показателем 5,26 рубля (0,068 доллара) в среднем.

В пятёрку лидеров по доступности также вошли Индия (0,073 доллара) и Китай (0,075 доллара). Другие страны, попавшие в первую десятку: Аргентина, Индонезия, Мексика, Канада и Южная Корея.

Дорогостоящая электроэнергия в Европе

Наиболее высокие тарифы на электроэнергию в рамках G20 наблюдаются в европейских странах. В Германии цена за киловатт-час достигает 0,4 доллара, в Италии — 0,37 доллара, а в Великобритании — 0,35 доллара. Франция и Австралия также входят в пятерку стран с самой дорогой электроэнергией, пишет РИА Новости.