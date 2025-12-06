Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономический парадокс: почему России выгоден сильный импорт

Россия сознательно ослабляет рубль путём "агрессивного импорта" — эксперт Якубович
Экономика

Эксперт в области социально-экономической политики Яков Якубович отметил, что под "агрессивным импортом" подразумевается не бесконтрольный ввоз товаров, а продуманная государственная стратегия, направленная на увеличение импорта в приоритетных секторах.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Цель данной политики — сознательное повышение спроса на иностранную валюту, что приводит к ослаблению рубля.

Профицит торгового баланса

Сегодня крепкий рубль создает определённые трудности для России. Максим Решетников, глава Минэкономразвития, указал на значительный профицит торгового баланса, который может увеличиться еще больше. Ограниченность традиционных каналов оттока капитала приводит к избытку валюты на внутреннем рынке, оказывая давление на курс рубля в сторону укрепления.

Причины поддержания сбалансированного курса рубля

Слабый или сбалансированный курс рубля необходим для: поддержки экспортеров и бюджета за счет увеличения рублевой выручки экспортно-ориентированных компаний; стимулирования импортозамещения в несырьевых отраслях; предотвращения стагнации обрабатывающих отраслей, не связанных с сырьем, отмечает эксперт в интервью ИА RuNews24.ru.

Направления стимулирования импорта

Важно стимулировать ввоз товаров, требующих большого количества дефицитной рабочей силы, и высокотехнологичного импорта: сложного оборудования, технологий, которые отсутствуют в России. Баланс достигается селективным подходом, определяющим необходимые товары и защищающим отечественные отрасли, используя тарифные квоты, целевые кредиты или упрощенные таможенные процедуры.

Риски и перспективы

Бесконтрольный импорт несет угрозу для локального бизнеса. Однако стратегический импорт может создать синергию, расширить выбор для потребителей, снизить цены и повысить конкурентоспособность бизнеса. Главный риск — ошибки в целеполагании. Бессистемный импорт может навредить отечественным производителям.

Альтернативные инструменты регулирования курса

Помимо "агрессивного импорта", существуют другие инструменты: смягчение денежно-кредитной политики, сокращение валютных интервенций, административные меры и стимулирование оттока капитала.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
