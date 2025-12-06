Пивной переворот: Китай вытеснил Германию с российского рынка

Китай стал главным пивным поставщиком России — ООН Comtrade

Согласно данным платформы ООН Comtrade и национальных таможенных служб, Китай в течение первых девяти месяцев текущего года вырвался на первое место среди поставщиков пива в Россию, обогнав Германию.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Объемы поставок из Китая увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изменения в рейтинге экспортёров пива

Германия, ранее занимавшая лидирующие позиции, опустилась на третье место из-за значительного снижения экспорта. Второе место заняла Чехия, еще одна крупная европейская страна-производитель пива. Китай увеличил объем поставок пива до 33,4 миллиона долларов, что и позволило ему занять лидирующую позицию.

Динамика других стран-экспортеров

Чехия сократила свой экспорт почти в два раза, до 15,6 миллиона долларов. Германия продемонстрировала еще более резкое снижение, сократив поставки в шесть раз, до 12,2 миллиона долларов. Литва и Латвия, также входящие в первую пятерку, зафиксировали снижение в 2,6 раза, до 9 и 8,3 миллиона долларов соответственно. Армения укрепила свои позиции, увеличив поставки в 5,2 раза, до 7 миллионов долларов. Польша, Бельгия и Нидерланды также показали снижение экспорта. Португалия продемонстрировала значительный рост, увеличив экспорт в 21 раз, до 1,6 миллиона долларов.

Общее снижение импорта пива в Россию

В целом, в период с января по сентябрь текущего года Россия сократила импорт пива вдвое, до 100,8 миллиона долларов, пишет РИА Новости.