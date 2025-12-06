45 тонн возможностей: афганский хлопок открывает двери для российских текстильщиков

Дмитрий Бакаринов, руководитель "Примтекс", компании, специализирующейся на импорте хлопковолокна из Центральной Азии и Азербайджана для предприятий текстильной промышленности России, сообщил, что первая партия афганского хлопка весом 45 тонн доставлена на склад в Ивановской области.
Ранее, по информации пресс-службы Россельхознадзора, экспорт хлопка из Афганистана в Российскую Федерацию не осуществлялся.
Бакаринов уточнил, что инициатива поставок исходила от узбекских партнеров. После предоставления афганской стороной результатов тестирования физико-механических характеристик продукции, "Примтекс" согласовал условия контракта и дал согласие на ввоз двух тестовых партий товара в Россию, пишет РБК.
По словам Бакаринова, компания отобрала оптимальные образцы, согласовала стоимость, приемлемую для российских производителей, и предложила афганским коллегам отправить две пробные партии хлопка на склад "Примтекс", расположенный в Ивановской области.
После оценки качества афганского хлопка непосредственно в производственном процессе, "Примтекс" примет решение о дальнейших поставках.
