Лунный свет увеличил контраст лепестков для опылителей по данным Огородник.ру
Нарушения ритма сердца влияют на устойчивость к управлению — Auto Motor und Sport
При потере более 40 кг повышается риск обвисания кожи — Verywell Fit
Обжаривание гречки усиливает ореховый вкус перед варкой корреспондент — Белновости
Кукурузный крахмал устраняет запахи с ковров в домашних условиях — Malatec
Лариса Долина снялась в клипе на песню Клавы Коки
Наклон дорожки увеличивает расход калорий — Verywell Fit
Курс рубля не опирается на реальные биржевые показатели — экономист Беляев
Северная Македония сохраняет малоизученные туристические регионы — CNN Travel

45 тонн возможностей: афганский хлопок открывает двери для российских текстильщиков

Афганский хлопок впервые прибыл в Россию — руководитель компании "Примтекс" Бакаринов
Экономика

Дмитрий Бакаринов, руководитель "Примтекс", компании, специализирующейся на импорте хлопковолокна из Центральной Азии и Азербайджана для предприятий текстильной промышленности России, сообщил, что первая партия афганского хлопка весом 45 тонн доставлена на склад в Ивановской области.

Хлопок
Фото: commons.wikimedia.org by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хлопок

Ранее, по информации пресс-службы Россельхознадзора, экспорт хлопка из Афганистана в Российскую Федерацию не осуществлялся. 

Тестовые партии товара

Бакаринов уточнил, что инициатива поставок исходила от узбекских партнеров. После предоставления афганской стороной результатов тестирования физико-механических характеристик продукции, "Примтекс" согласовал условия контракта и дал согласие на ввоз двух тестовых партий товара в Россию, пишет РБК.

По словам Бакаринова, компания отобрала оптимальные образцы, согласовала стоимость, приемлемую для российских производителей, и предложила афганским коллегам отправить две пробные партии хлопка на склад "Примтекс", расположенный в Ивановской области.

Будущие поставки

После оценки качества афганского хлопка непосредственно в производственном процессе, "Примтекс" примет решение о дальнейших поставках.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
