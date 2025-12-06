За кулисами валютного рынка: как Центробанк определяет курс рубля

Курс рубля не опирается на реальные биржевые показатели — экономист Беляев

Центральный банк устанавливает курс рубля, основываясь на субъективных представлениях.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский рубль

Однако, по мнению экономиста и финансового аналитика Михаила Беляева, реального роста валюты нет.

Влияние санкций на курс

Беляев утверждает, что из-за санкций ЦБ не опирается на реальные биржевые показатели, основанные на сделках экспорта и импорта. Вместо этого он базируется на спекулятивном рынке Forex.

"Рубль скачет вверх-вниз каждый день. Если бы это была настоящая валюта, она бы так не колебалась", — подчёркивает он.

Связь национальной валюты с экономикой

По словам Беляева, стабильность национальной валюты серьёзно зависит от экономики страны.

"Темп роста экономики в России составляет 1%, и то при хорошем к ней отношении. То есть это никак не рост, а депрессия", — говорит он.

Провал денежно-кредитной политики

Экономист особо подчеркивает, что у Центрального банка наблюдается провал в денежно-кредитной политике, и не видно никаких побед в борьбе с инфляцией, пишет "Постньюс".