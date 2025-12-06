Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наклон дорожки увеличивает расход калорий — Verywell Fit
Северная Македония сохраняет малоизученные туристические регионы — CNN Travel
АвтоВАЗ тестирует партнерство с индийскими инжцентрами по данным Российской Газеты
Азалии показали различия сортов по форме цветков по данным Mein Schoener Garten
Грязная кухонная вытяжка повышает риск пожара и неприятные запахи — Primainspirace
Интерьерный текстиль влияет на уют и восприятие пространства — Casavogue
Загрязнённое топливо и редкое обслуживание — главные причины поломок дизеля
Новый вид кубомедузы Tripedalia maipoensis обнаружили в заповеднике Май По
Брынза укрепляет микрофлору и улучшает усвоение минералов — denik

За кулисами валютного рынка: как Центробанк определяет курс рубля

Курс рубля не опирается на реальные биржевые показатели — экономист Беляев
Экономика

Центральный банк устанавливает курс рубля, основываясь на субъективных представлениях.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Однако, по мнению экономиста и финансового аналитика Михаила Беляева, реального роста валюты нет.

Влияние санкций на курс

Беляев утверждает, что из-за санкций ЦБ не опирается на реальные биржевые показатели, основанные на сделках экспорта и импорта. Вместо этого он базируется на спекулятивном рынке Forex.

"Рубль скачет вверх-вниз каждый день. Если бы это была настоящая валюта, она бы так не колебалась", — подчёркивает он.

Связь национальной валюты с экономикой

По словам Беляева, стабильность национальной валюты серьёзно зависит от экономики страны.

"Темп роста экономики в России составляет 1%, и то при хорошем к ней отношении. То есть это никак не рост, а депрессия", — говорит он.

Провал денежно-кредитной политики

Экономист особо подчеркивает, что у Центрального банка наблюдается провал в денежно-кредитной политике, и не видно никаких побед в борьбе с инфляцией, пишет "Постньюс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Лариса Долина хотела отдавать деньги Полине Лурье частями
Шоу-бизнес
Лариса Долина хотела отдавать деньги Полине Лурье частями
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Популярное
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины

Узнайте, как тренировки на мягкой поверхности кровати могут стать эффективным и безопасным способом укрепления мышц кора после 60 лет.

Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Рекордное число геомагнитных возмущений в декабре вызывает опасения — специалисты
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Последние материалы
Овсянка стабилизирует вечерний уровень сахара
Барханный кот внесён в Красный список МСОП
Северная Македония сохраняет малоизученные туристические регионы — CNN Travel
Рецепт пряников на сливочном масле используют круглый год — "Белновости"
Азалии показали различия сортов по форме цветков по данным Mein Schoener Garten
АвтоВАЗ тестирует партнерство с индийскими инжцентрами по данным Российской Газеты
Грязная кухонная вытяжка повышает риск пожара и неприятные запахи — Primainspirace
Интерьерный текстиль влияет на уют и восприятие пространства — Casavogue
Кровоточивость десен указывает на жесткую щетку — стоматолог Гавриленко
Томат "Семейная реликвия Эда Сварло" даёт плоды до 1,5 кг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.