Запад затягивает петлю: экспорт российской нефти под прицелом — что задумали в G7

ЕС и G7 рассматривают полный запрет на морские перевозки российской нефти — Reuters

Страны, входящие в Евросоюз и G7, рассматривают возможность усиления давления на экспорт российской нефти.

Вместо текущего механизма ценового ограничения, обсуждается введение всестороннего запрета на использование морских путей для транспортировки российской нефти.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Reuters.

Удар по морской торговле России

По данным источника, значительная доля российской нефти, предназначенной для таких стран, как Индия и Китай, перевозится западными танкерами и при участии западных судоходных компаний. Введение полного запрета на морские перевозки фактически остановит этот канал поставок.

Возможное включение в новый пакет санкций ЕС

Рассматривается возможность включения данной меры в следующий пакет санкций, разрабатываемый Евросоюзом в отношении России. Это станет значительным шагом в усилении экономического давления на страну.