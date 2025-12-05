Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили мощностью до 160 л. с. сохранили цены после реформы утильсбора
Кошки слышат ультразвук и реагируют на него шипением — эксперты
Выгонка гиацинтов к Новому году требует охлаждения луковиц 10–12 недель
Надежда Бабкина больше не имеет прав на свои товарные знаки
Млекопитающие идут за животными с запасом знаний — National Geographic
Протертый творог делает запеканку более нежной
Продажи новых Mercedes-Benz в России выросли более чем вдвое — Автостат
Качество сна зависит от микробиома кишечника — The Conversation UK
Лариса Долина сообщила, что мошенники следили за её близкими

Запад затягивает петлю: экспорт российской нефти под прицелом — что задумали в G7

ЕС и G7 рассматривают полный запрет на морские перевозки российской нефти — Reuters
Экономика

Страны, входящие в Евросоюз и G7, рассматривают возможность усиления давления на экспорт российской нефти. 

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Вместо текущего механизма ценового ограничения, обсуждается введение всестороннего запрета на использование морских путей для транспортировки российской нефти.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Reuters.

Удар по морской торговле России

По данным источника, значительная доля российской нефти, предназначенной для таких стран, как Индия и Китай, перевозится западными танкерами и при участии западных судоходных компаний. Введение полного запрета на морские перевозки фактически остановит этот канал поставок.

Возможное включение в новый пакет санкций ЕС

Рассматривается возможность включения данной меры в следующий пакет санкций, разрабатываемый Евросоюзом в отношении России. Это станет значительным шагом в усилении экономического давления на страну.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Популярное
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины

Узнайте, как тренировки на мягкой поверхности кровати могут стать эффективным и безопасным способом укрепления мышц кора после 60 лет.

Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Литовские ведомства не могут понять, сколько грузовиков осталось в Белоруссии
Литовские ведомства не могут понять, сколько грузовиков осталось в Белоруссии
Последние материалы
Улучшение работы мозга после упражнений подтвердили учёные — Independent
Надежда Бабкина больше не имеет прав на свои товарные знаки
ЕС и G7 рассматривают полный запрет на морские перевозки российской нефти — Reuters
Млекопитающие идут за животными с запасом знаний — National Geographic
Протертый творог делает запеканку более нежной
Продажи новых Mercedes-Benz в России выросли более чем вдвое — Автостат
Рост травм при жиме лёжа объяснил специалист Марсио Аталла
Нашатырный спирт, разведённый с водой, снижает активность постельных клопов
Качество сна зависит от микробиома кишечника — The Conversation UK
Набережная Сиднея заворожит с первого шага — Greek Reporter
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.