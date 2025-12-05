Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стоп-сигнал для карьеры: 5 признаков, что вы движетесь не туда

Вот эти ошибки могут стоить вам работы — руководитель проектов Кантемирова
Экономика

Игнорирование развития личных качеств, отсутствие чёткой карьерной стратегии и негативный опыт увольнения могут стать серьёзным препятствием для продвижения.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Так считает Дарья Кантемирова, руководитель проектов Executive search.

Неосознанные шаги и недооценка коммуникации

В интервью MosTimes эксперт подчеркнула, что неупорядоченные действия без ясного понимания цели и недостаточное внимание к навыкам общения тормозят профессиональный рост. Важно понимать, к чему вы стремитесь, а умение договариваться порой важнее опыта.

Репутация — превыше всего

Кантемирова отмечает: важно расставаться с компанией без конфликтов, поскольку негативные высказывания могут навредить репутации. Любой неосторожный комментарий может создать негативное впечатление у потенциальных работодателей.

Зона комфорта и невнятное резюме

Длительное пребывание в зоне комфорта препятствует развитию, а резюме без конкретных достижений отталкивает работодателей. Частые и нелогичные смены работы также вызывают подозрения.

Обучение и нетворкинг — залог успеха

Постоянное обучение и развитая сеть контактов значительно расширяют карьерные возможности. Предложения часто поступают через рекомендации и взаимодействие с коллегами. Важно постоянно совершенствовать навыки, чтобы оставаться востребованным. Нетворкинг — это установление доверительных отношений, которые могут оказаться полезными в будущем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Наука и техника
Наука и техника
Еда и рецепты
Такого космос не показывал: галактика подала сигнал, за которым может скрываться нечто большее
