Стоп-сигнал для карьеры: 5 признаков, что вы движетесь не туда

Игнорирование развития личных качеств, отсутствие чёткой карьерной стратегии и негативный опыт увольнения могут стать серьёзным препятствием для продвижения.
Так считает Дарья Кантемирова, руководитель проектов Executive search.
В интервью MosTimes эксперт подчеркнула, что неупорядоченные действия без ясного понимания цели и недостаточное внимание к навыкам общения тормозят профессиональный рост. Важно понимать, к чему вы стремитесь, а умение договариваться порой важнее опыта.
Кантемирова отмечает: важно расставаться с компанией без конфликтов, поскольку негативные высказывания могут навредить репутации. Любой неосторожный комментарий может создать негативное впечатление у потенциальных работодателей.
Длительное пребывание в зоне комфорта препятствует развитию, а резюме без конкретных достижений отталкивает работодателей. Частые и нелогичные смены работы также вызывают подозрения.
Постоянное обучение и развитая сеть контактов значительно расширяют карьерные возможности. Предложения часто поступают через рекомендации и взаимодействие с коллегами. Важно постоянно совершенствовать навыки, чтобы оставаться востребованным. Нетворкинг — это установление доверительных отношений, которые могут оказаться полезными в будущем.
