Карелия ищет водный горизонт: будущее рыбоводства в новых морях

Карелия переходит к морской аквакультуре, осваивая Онежское озеро и Белое море
Экономика

В Карелии состоялось заседание совета при главе республики, посвященное вопросам развития рыбоводства. Ольга Палкина, министр сельского и рыбного хозяйства РК, акцентировала внимание на том, что регион лидирует в стране по объёмам аквакультуры, занимая первое место по выращиванию форели и третье — по общему объёму производства.

Радужная форель крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радужная форель крупным планом

Жаркое лето и его последствия для форелеводства

Прошлый сезон оказался непростым для отрасли. Аномальная жара в июле привела к повышению температуры воды в водоёмах южной части Карелии, что негативно сказалось на крупных хозяйствах, расположенных на Ладожском озере, как сообщили представители министерства.

Поиск новых решений: переход к морскому рыбоводству

По словам Ольги Палкиной, сложившаяся ситуация стимулирует развитие рыбохозяйственного комплекса Карелии. Рассматривается возможность перехода к комплексному освоению морских акваторий, что может стать более устойчивым вариантом рыбоводства. Морская среда имеет ряд преимуществ, таких как более высокая устойчивость форели к заболеваниям и ускоренный рост.

Перспективы освоения Онежского озера и Белого моря

Андрей Семушин, руководитель Северного филиала ВНИРО, представил доклад о перспективах развития рыбоводства в регионе. В связи с высокой нагрузкой на внутренние водоемы Карелии, предлагается рассмотреть возможность размещения садков в глубоководной части Онежского озера и в Белом море.

Кроме того, перспективным направлением является освоение водорослевых ресурсов Белого моря. В регионе реализуются проекты по увеличению добычи водорослей и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Планируется запуск производства детского и спортивного питания, а также БАДов из беломорских водорослей.

Увеличение добычи водорослей

Во ВНИРО подчеркнули необходимость увеличения объемов вылова фукусов в связи с ростом инвестиций в переработку водорослей в регионе, пишет Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
