Карелия ищет водный горизонт: будущее рыбоводства в новых морях

В Карелии состоялось заседание совета при главе республики, посвященное вопросам развития рыбоводства. Ольга Палкина, министр сельского и рыбного хозяйства РК, акцентировала внимание на том, что регион лидирует в стране по объёмам аквакультуры, занимая первое место по выращиванию форели и третье — по общему объёму производства.
Прошлый сезон оказался непростым для отрасли. Аномальная жара в июле привела к повышению температуры воды в водоёмах южной части Карелии, что негативно сказалось на крупных хозяйствах, расположенных на Ладожском озере, как сообщили представители министерства.
По словам Ольги Палкиной, сложившаяся ситуация стимулирует развитие рыбохозяйственного комплекса Карелии. Рассматривается возможность перехода к комплексному освоению морских акваторий, что может стать более устойчивым вариантом рыбоводства. Морская среда имеет ряд преимуществ, таких как более высокая устойчивость форели к заболеваниям и ускоренный рост.
Андрей Семушин, руководитель Северного филиала ВНИРО, представил доклад о перспективах развития рыбоводства в регионе. В связи с высокой нагрузкой на внутренние водоемы Карелии, предлагается рассмотреть возможность размещения садков в глубоководной части Онежского озера и в Белом море.
Кроме того, перспективным направлением является освоение водорослевых ресурсов Белого моря. В регионе реализуются проекты по увеличению добычи водорослей и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Планируется запуск производства детского и спортивного питания, а также БАДов из беломорских водорослей.
Во ВНИРО подчеркнули необходимость увеличения объемов вылова фукусов в связи с ростом инвестиций в переработку водорослей в регионе, пишет Fishnews.
