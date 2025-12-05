Румынский реверанс: почему АЗС Лукойл получили неожиданный карт-бланш до конца апреля 2026 года

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что автозаправочные станции "Лукойл" в стране смогут функционировать до апреля 2026 года.
По словам министра, АЗС могут продолжать деятельность, выплачивать заработную плату и осуществлять закупку топлива до указанной даты. Также разрешена продажа или прекращение деятельности с другими операторами. Важным условием является строгий запрет на переводы средств или прибыли в Российскую Федерацию, за соблюдением которого будет вестись непрерывный контроль.
Цою подчеркнула, что решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США о выдаче лицензии 128В для "Лукойла" предоставляет необходимую передышку для обеспечения рабочих мест и энергетической безопасности, при этом сохраняя запрет на финансовые переводы в Россию. Она отметила тесную координацию с OFAC и другими министерствами для разработки возможных сценариев, а также готовность правительства Румынии контролировать деятельность компании.
Министр иностранных дел подчеркнула важность ясности для работников компании и их семей, обеспокоенных возможностью получения заработной платы до Рождества, а также перспективами продажи компании.
По данным AFP, правительство США частично сняло санкции с компании "Лукойл", чтобы позволить ее АЗС за пределами России продолжать работу. Транзакции с этими станциями разрешены для предотвращения применения санкций к их клиентам и поставщикам, при условии, что доходы не будут поступать в Россию. Эта мера направлена на поддержание обслуживания клиентов АЗС "Лукойл" за рубежом, исключая при этом финансовую выгоду для России, и будет действовать до 29 апреля 2026 года, сообщает ТАСС
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.