Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маршрут по Сортавале привлекает туристов зимой — Путешествия, туризм, наука
Субсидии на ЖКХ доступны многим гражданам — Дмитрий Бондарь, эксперт ЖКХ
Светлый консилер и тушь визуально увеличивают глаза — визажист Браун
Менять питание собаки зимой нужно под контролем врача — кинолог Голубев
Avatr объявил о начале продаж электрического гран-купе 12 в России
Жевательная резинка выделяет микропластики при жевании — ct24
Спутники делают траектории Млечного Пути и Андромеды нестабильными — science-et-vie
Гиря 8–12 кг признана оптимальной для женщин-новичков
Побелка стволов зимой предотвращает солнечные ожоги — садовод Татьяна Светлая

Румынский реверанс: почему АЗС Лукойл получили неожиданный карт-бланш до конца апреля 2026 года

Действие лицензии для АЗС "Лукойл" в Румынии продлено — министр иностранных дел Цою
Экономика

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что автозаправочные станции "Лукойл" в стране смогут функционировать до апреля 2026 года. 

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Гарантии соблюдения условий

По словам министра, АЗС могут продолжать деятельность, выплачивать заработную плату и осуществлять закупку топлива до указанной даты. Также разрешена продажа или прекращение деятельности с другими операторами. Важным условием является строгий запрет на переводы средств или прибыли в Российскую Федерацию, за соблюдением которого будет вестись непрерывный контроль.

Взаимодействие с OFAC

Цою подчеркнула, что решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США о выдаче лицензии 128В для "Лукойла" предоставляет необходимую передышку для обеспечения рабочих мест и энергетической безопасности, при этом сохраняя запрет на финансовые переводы в Россию. Она отметила тесную координацию с OFAC и другими министерствами для разработки возможных сценариев, а также готовность правительства Румынии контролировать деятельность компании.

Социальные последствия

Министр иностранных дел подчеркнула важность ясности для работников компании и их семей, обеспокоенных возможностью получения заработной платы до Рождества, а также перспективами продажи компании.

Решение правительства США

По данным AFP, правительство США частично сняло санкции с компании "Лукойл", чтобы позволить ее АЗС за пределами России продолжать работу. Транзакции с этими станциями разрешены для предотвращения применения санкций к их клиентам и поставщикам, при условии, что доходы не будут поступать в Россию. Эта мера направлена на поддержание обслуживания клиентов АЗС "Лукойл" за рубежом, исключая при этом финансовую выгоду для России, и будет действовать до 29 апреля 2026 года, сообщает ТАСС

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Новости спорта
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Недвижимость
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Недвижимость
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер Получена рекордная систематическая точность часов — VTT Technical Research Centre Александр Рощин Новая стратегия безопасности США видит в России партнера, а в Европе – проблему Любовь Степушова
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Последние материалы
Получена рекордная систематическая точность часов — VTT Technical Research Centre
Жевательная резинка выделяет микропластики при жевании — ct24
Скандалы гендерной идентичности усиливают политический кризис ЕС — Елена Август
Спутники делают траектории Млечного Пути и Андромеды нестабильными — science-et-vie
Гиря 8–12 кг признана оптимальной для женщин-новичков
Побелка стволов зимой предотвращает солнечные ожоги — садовод Татьяна Светлая
Стресс повышает риск набора веса у взрослых по данным ironman
Власти Башкирии планируют продать часть акций "Башнефти"
Асимметричные стрижки для круглого лица помогают создать удлинённый силуэт — TVFoco
Обычная паста может стать полезнее благодаря свёкле — Recycling
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.