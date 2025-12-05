Румынский реверанс: почему АЗС Лукойл получили неожиданный карт-бланш до конца апреля 2026 года

Действие лицензии для АЗС "Лукойл" в Румынии продлено — министр иностранных дел Цою

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что автозаправочные станции "Лукойл" в стране смогут функционировать до апреля 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Гарантии соблюдения условий

По словам министра, АЗС могут продолжать деятельность, выплачивать заработную плату и осуществлять закупку топлива до указанной даты. Также разрешена продажа или прекращение деятельности с другими операторами. Важным условием является строгий запрет на переводы средств или прибыли в Российскую Федерацию, за соблюдением которого будет вестись непрерывный контроль.

Взаимодействие с OFAC

Цою подчеркнула, что решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США о выдаче лицензии 128В для "Лукойла" предоставляет необходимую передышку для обеспечения рабочих мест и энергетической безопасности, при этом сохраняя запрет на финансовые переводы в Россию. Она отметила тесную координацию с OFAC и другими министерствами для разработки возможных сценариев, а также готовность правительства Румынии контролировать деятельность компании.

Социальные последствия

Министр иностранных дел подчеркнула важность ясности для работников компании и их семей, обеспокоенных возможностью получения заработной платы до Рождества, а также перспективами продажи компании.

Решение правительства США

По данным AFP, правительство США частично сняло санкции с компании "Лукойл", чтобы позволить ее АЗС за пределами России продолжать работу. Транзакции с этими станциями разрешены для предотвращения применения санкций к их клиентам и поставщикам, при условии, что доходы не будут поступать в Россию. Эта мера направлена на поддержание обслуживания клиентов АЗС "Лукойл" за рубежом, исключая при этом финансовую выгоду для России, и будет действовать до 29 апреля 2026 года, сообщает ТАСС