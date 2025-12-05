Как карты лягут? Башкирия готовится к сделке с Башнефтью

Власти Башкирии планируют продать часть акций "Башнефти"

Башкирия планирует реализовать часть своей доли в ПАО АНК "Башнефть". Министерство земельных и имущественных отношений региона разработало проект изменений в план приватизации государственного имущества на период с 2024 по 2026 годы.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Силуэт масляного насоса ночью

Акции "Башнефти"

Речь идет о продаже 11,3 миллиона акций "Башнефти", что составляет 6,36% от общего акционерного капитала компании. Это четверть пакета, которым в настоящее время владеет республика. Сейчас Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция, что эквивалентно 44,4 миллионам ценных бумаг.

Согласно данным компании, в обороте находится 177,6 миллиона акций, включая 147,8 миллиона обыкновенных и 29,8 миллиона привилегированных. Основными акционерами "Башнефти" являются НК "Роснефть", владеющая 57,7% акций, и Республика Башкортостан.

Мнение эксперта о перспективах продажи

По словам Александра Разуваева, экономиста и члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, предложенные к продаже акции, вероятнее всего, будут реализованы на открытом рынке.

Разуваев отметил, что продажу целесообразно отложить до снятия санкций с Московской биржи и разморозки резервов, что позволит продать нефтяные активы по более высокой цене. Он также предложил рассмотреть возможность продажи через инструменты исламского банкинга или покупателям из стран Ближнего Востока.

Эксперт выразил сомнения в том, что "Роснефть" будет заинтересована в приобретении дополнительных акций "Башнефти", учитывая снижение её чистой прибыли из-за укрепления рубля и дешевой нефти, пишет РБК Уфа.