Как карты лягут? Башкирия готовится к сделке с Башнефтью

Башкирия планирует реализовать часть своей доли в ПАО АНК "Башнефть". Министерство земельных и имущественных отношений региона разработало проект изменений в план приватизации государственного имущества на период с 2024 по 2026 годы.
Речь идет о продаже 11,3 миллиона акций "Башнефти", что составляет 6,36% от общего акционерного капитала компании. Это четверть пакета, которым в настоящее время владеет республика. Сейчас Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция, что эквивалентно 44,4 миллионам ценных бумаг.
Согласно данным компании, в обороте находится 177,6 миллиона акций, включая 147,8 миллиона обыкновенных и 29,8 миллиона привилегированных. Основными акционерами "Башнефти" являются НК "Роснефть", владеющая 57,7% акций, и Республика Башкортостан.
По словам Александра Разуваева, экономиста и члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, предложенные к продаже акции, вероятнее всего, будут реализованы на открытом рынке.
Разуваев отметил, что продажу целесообразно отложить до снятия санкций с Московской биржи и разморозки резервов, что позволит продать нефтяные активы по более высокой цене. Он также предложил рассмотреть возможность продажи через инструменты исламского банкинга или покупателям из стран Ближнего Востока.
Эксперт выразил сомнения в том, что "Роснефть" будет заинтересована в приобретении дополнительных акций "Башнефти", учитывая снижение её чистой прибыли из-за укрепления рубля и дешевой нефти, пишет РБК Уфа.
