Драгоценный металл в деле: Россия обновила рекорд по золотому запасу

Согласно последним данным Центрального банка, к концу ноября стоимость золотых активов в составе российских резервов достигла беспрецедентной отметки в 300 миллиардов долларов.
Удельный вес золота в общей структуре резервов страны поднялся до 42,3%, что является самым высоким показателем с зимнего периода 1995 года.
Инвестиции в золото в конце осени продемонстрировали рост на 3,6%, достигнув рекордной суммы в 310,7 миллиарда долларов в пересчете. Эта цифра обновляет максимальное значение четвёртый месяц подряд.
В месячном выражении доля золота в структуре активов России выросла с 41,3% до 42,3%. Последний раз подобные значения фиксировались в феврале 1995 года, когда удельный вес драгоценного металла достигал 43,9%. Однако, стоит отметить, что в то время стоимость золотого запаса составляла всего 5,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.
