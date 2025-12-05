Драгоценный металл в деле: Россия обновила рекорд по золотому запасу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно последним данным Центрального банка, к концу ноября стоимость золотых активов в составе российских резервов достигла беспрецедентной отметки в 300 миллиардов долларов. 

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Увеличение доли золота в резервах

Удельный вес золота в общей структуре резервов страны поднялся до 42,3%, что является самым высоким показателем с зимнего периода 1995 года.

Динамика роста и текущие показатели

Инвестиции в золото в конце осени продемонстрировали рост на 3,6%, достигнув рекордной суммы в 310,7 миллиарда долларов в пересчете. Эта цифра обновляет максимальное значение четвёртый месяц подряд.

Сравнение с прежними данными

В месячном выражении доля золота в структуре активов России выросла с 41,3% до 42,3%. Последний раз подобные значения фиксировались в феврале 1995 года, когда удельный вес драгоценного металла достигал 43,9%. Однако, стоит отметить, что в то время стоимость золотого запаса составляла всего 5,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
