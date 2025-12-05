Новогодний сюрприз со штрафом: что скрывает ёлка, купленная с рук

В преддверии Нового года эксперт Дмитрий Бондарь предостерегает от покупки ёлки с рук

Покупка живой ели с рук может привести к административной ответственности и штрафам. Об этом заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он напомнил, что новогодний атрибут необходимо приобретать только в проверенных местах, имеющих соответствующие сертификаты.

Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain ветви ели в снегу

Риски покупки на стихийных рынках

Приобретение ёлки с рук, особенно возле леса или на стихийных рынках, значительно увеличивает риск, что дерево было срублено без разрешений. В такие случаях могут возникнуть правовые последствия для покупателя, согласно статье 8.28 КоАП РФ. Штраф за приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины для граждан составляет до пяти тысяч рублей, пишет NEWS.ru.

Ключевое слово здесь — "заведомо". Это означает, что ответственность наступает в тех случаях, когда покупатель осознаёт незаконность приобретённого дерева. Бондарь подчёркивает важность осознанного подхода к покупке новогодней ели.

Рекомендации по покупке ёлки

Эксперт советует покупать ёлку на официальных базарах или в крупных торговых точках, где продавец может предоставить документы о происхождении товара. Для легально заготовленных деревьев обязательно оформляются сопроводительные документы, а при импорте из-за границы проводится фитосанитарный контроль.