Нью-Йоркские рестораны выступают против наплыва фуд-инфлюенсеров
Экономика

В ресторанах Нью-Йорка наблюдается всплеск запросов на бесплатные угощения от самопровозглашенных "инфлюенсеров", однако владельцы бизнеса начинают понимать, что многие из них — обычные мошенники.

Подача блюда красиво
Фото: https://unsplash.com by Brett Wharton is licensed under Free
Подача блюда красиво

Что стало катализатором

Инцидент с Пей Чангом, не оплатившим счета на сумму более 4000 долларов в популярных заведениях Вильямсбурга, послужил катализатором. Рестораторы открыто заговорили о наглых требованиях и угрозах в социальных сетях, исходящих от людей, жаждущих статуса.

Микроинфлюенсеры атакуют малый бизнес

Даже небольшие кафе и кофейни в городе жалуются на шквал запросов от так называемых фуд-инфлюенсеров — от нескольких до десятков в день. Некоторые требуют магнума (объём — 1,5 л) шампанского стоимостью более 300 долларов, а другие рассчитывают на бесплатную еду на сотни долларов в обмен на рекламу в своих онлайн-публикациях и продвижение бренда.

Бизнес против вымогательства: владельцы требуют справедливости

"Слишком много инфлюенсеров наживаются на бесплатной еде за размещение постов", — говорит Рупси Шреста, владелица кафе No Nozar.

Шреста подчёркивает, что компании должны оплачивать аренду, продукты и труд, и не могут позволить себе раздавать бесплатные товары, не получая ничего взамен.

В отличие от ресторанных критиков из крупных изданий, которые всегда платят за еду, основная проблема исходит от микроинфлюенсеров с аудиторией до 50 000 подписчиков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
