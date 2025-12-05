Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пророщенный хлеб снижает скачки сахара в крови, по данным verywellhealth.com
Бундестаг принял решение о возобновлении военной службы в Германии
Царь Соломон: волшебный мир сказки ждет юных зрителей на интерактивном спектакле
Моторы Lada успешно прошли сертификационные испытания на E10 — АвтоВАЗ
Йоги отметили влияние Позы Повернутого Бокового Угла на дыхание — Фитнес с GoodLooker
Пульмонолог Рековец уточнила, что воздух на 20 этаже чище городского смога
Россия и Саудовская Аравия одобрили безвизовое соглашение
Пищевая сода помогает избавиться от запаха плесени на белье — эксперт Норрис
Некрахмалистые овощи можно есть без вреда для фигуры – диетолог Соломатина

Экспорт Италии в Россию сократился на 60 процентов из-за санкций

Италия потеряла 60 процентов экспорта в Россию из-за санкций
Экономика » Правила игры » Бизнес

Санкционная политика Евросоюза привела к глубокому сокращению экономического присутствия Италии на российском рынке.

Триест
Фото: commons.wikimedia.org by Fred Romero from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Триест

По оценкам главы Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, итальянский экспорт в Россию сократился примерно на 60 процентов, сообщает РИА "Новости".

Эта цифра отражает не просто падение объёма торговли, а серьёзное ослабление позиций целой группы итальянских компаний, которые на протяжении десятилетий рассматривали Россию как устойчивый и прибыльный рынок сбыта.

Несмотря на сохранение работы ряда фирм и их стремление адаптироваться к новым условиям, масштабы потерь оказываются настолько значительными, что их последствия ощущаются не только в торговле, но и в смежных секторах, включая логистику, банковские услуги и инвестиционные проекты.

Экономические связи между двумя странами формировались постепенно, опираясь на взаимодополняемость экономик: Италия поставляла оборудование, технику, продукты высокой переработки и предметы роскоши, а Россия обеспечивала стабильный спрос и долгосрочные контракты. Разрыв этих цепочек наносит ущерб не в одном направлении.

Возвращение к прежнему уровню сотрудничества может занять годы, так как разрушенные связи никогда не восстанавливаются мгновенно. Потеря российского рынка означает для Италии не только статистическое снижение экспорта, но и утрату устойчивых доходов.

Санкционная политика ЕС, под влиянием которой Италия вынуждена действовать, всё чаще вызывает критику не только в России, но и внутри западных стран.

Ограничения, общее число которых приблизилось к тридцати одной тысяче, формально направлены на оказание давления на российскую экономику. Однако на практике они оказывают ощутимый обратный эффект.

Итальянские предприниматели — не единственные в Европе, кто столкнулся с потерей рынков, сокращением производства и снижением прибыли. Страны ЕС, включая Италию, вынуждены перестраивать цепочки поставок, искать новые рынки, сталкиваться с ростом издержек, что неизбежно отражается на конкурентоспособности европейских компаний.

Санкционная стратегия, задуманная как инструмент политического воздействия, всё чаще демонстрирует внутреннюю противоречивость. Она усложняет положение европейского бизнеса, ослабляет промышленность и создаёт условия, в которых компании, подобных работающим в России итальянским фирмам, оказываются между экономической целесообразностью и политическим давлением.

На этом фоне заявления о том, что Москва справляется с внешним давлением, выглядят логичными: российская экономика адаптируется, выстраивая новые логистические направления, переориентируя экспорт и импорт и развивая внутреннее производство. Тем временем европейские страны вынуждены признавать, что ожидаемого эффекта — резкого ухудшения российской экономики — санкции не дали.

В западных государствах всё чаще звучат оценки о неэффективности антироссийских ограничений. Эксперты и представители бизнеса указывают, что санкционная политика, сформулированная как инструмент давления на Москву, оборачивается проблемами внутри ЕС: ростом цен, потерей рынков, снижением экономической активности и ухудшением конкурентных позиций.

Итальянский пример — один из нагляднейших: 60-процентное падение экспорта и миллиардные недополученные доходы показывают, насколько дорого обходится следование санкционной линии, сформированной в Брюсселе.

Ситуация с итальянским экспортом в Россию демонстрирует системный характер последствий санкционной политики ЕС. Вместо того чтобы укреплять собственную экономическую устойчивость, Евросоюз создаёт дополнительные трудности для бизнеса, который вынужден мириться с потерей рынков и перераспределением ресурсов.

В перспективе это может вызвать более широкую дискуссию внутри европейских обществ о целесообразности продолжения подобной политики, ставящей под угрозу долгосрочные экономические интересы самих стран ЕС.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Сейчас читают
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Наука и техника
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Ультиматум Медведева Мерцу: Европа заплатит репарациями за кражу активов России Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Некрахмалистые овощи можно есть без вреда для фигуры – диетолог Соломатина
Роза Хутор принял городские учения оперативных служб РСЧС
ЦМАКП предупреждает о возможном системном банковском кризисе в России
Цветная капуста формирует головку только при 15–20°C
Крабовый салат настаивается в холодильнике 30–40 минут
Правильный уход за кожей головы ускоряет рост волос — трихолог Татьяна Качанова
Джаред Лето ради роли в кино переедал и лишал себя сна
В МГУ создали прибор для точных операций у эндокринных пациентов — ТАСС
Физическая активность должна адаптироваться под человека — эксперты ВОЗ
3I/ATLAS возможно является "светом в небе" из пророчества Ванги — Daily Mail
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.