Экспорт Италии в Россию сократился на 60 процентов из-за санкций

Санкционная политика Евросоюза привела к глубокому сокращению экономического присутствия Италии на российском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Fred Romero from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Триест

По оценкам главы Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, итальянский экспорт в Россию сократился примерно на 60 процентов, сообщает РИА "Новости".

Эта цифра отражает не просто падение объёма торговли, а серьёзное ослабление позиций целой группы итальянских компаний, которые на протяжении десятилетий рассматривали Россию как устойчивый и прибыльный рынок сбыта.

Несмотря на сохранение работы ряда фирм и их стремление адаптироваться к новым условиям, масштабы потерь оказываются настолько значительными, что их последствия ощущаются не только в торговле, но и в смежных секторах, включая логистику, банковские услуги и инвестиционные проекты.

Экономические связи между двумя странами формировались постепенно, опираясь на взаимодополняемость экономик: Италия поставляла оборудование, технику, продукты высокой переработки и предметы роскоши, а Россия обеспечивала стабильный спрос и долгосрочные контракты. Разрыв этих цепочек наносит ущерб не в одном направлении.

Возвращение к прежнему уровню сотрудничества может занять годы, так как разрушенные связи никогда не восстанавливаются мгновенно. Потеря российского рынка означает для Италии не только статистическое снижение экспорта, но и утрату устойчивых доходов.

Санкционная политика ЕС, под влиянием которой Италия вынуждена действовать, всё чаще вызывает критику не только в России, но и внутри западных стран.

Ограничения, общее число которых приблизилось к тридцати одной тысяче, формально направлены на оказание давления на российскую экономику. Однако на практике они оказывают ощутимый обратный эффект.

Итальянские предприниматели — не единственные в Европе, кто столкнулся с потерей рынков, сокращением производства и снижением прибыли. Страны ЕС, включая Италию, вынуждены перестраивать цепочки поставок, искать новые рынки, сталкиваться с ростом издержек, что неизбежно отражается на конкурентоспособности европейских компаний.

Санкционная стратегия, задуманная как инструмент политического воздействия, всё чаще демонстрирует внутреннюю противоречивость. Она усложняет положение европейского бизнеса, ослабляет промышленность и создаёт условия, в которых компании, подобных работающим в России итальянским фирмам, оказываются между экономической целесообразностью и политическим давлением.

На этом фоне заявления о том, что Москва справляется с внешним давлением, выглядят логичными: российская экономика адаптируется, выстраивая новые логистические направления, переориентируя экспорт и импорт и развивая внутреннее производство. Тем временем европейские страны вынуждены признавать, что ожидаемого эффекта — резкого ухудшения российской экономики — санкции не дали.

В западных государствах всё чаще звучат оценки о неэффективности антироссийских ограничений. Эксперты и представители бизнеса указывают, что санкционная политика, сформулированная как инструмент давления на Москву, оборачивается проблемами внутри ЕС: ростом цен, потерей рынков, снижением экономической активности и ухудшением конкурентных позиций.

Итальянский пример — один из нагляднейших: 60-процентное падение экспорта и миллиардные недополученные доходы показывают, насколько дорого обходится следование санкционной линии, сформированной в Брюсселе.

Ситуация с итальянским экспортом в Россию демонстрирует системный характер последствий санкционной политики ЕС. Вместо того чтобы укреплять собственную экономическую устойчивость, Евросоюз создаёт дополнительные трудности для бизнеса, который вынужден мириться с потерей рынков и перераспределением ресурсов.

В перспективе это может вызвать более широкую дискуссию внутри европейских обществ о целесообразности продолжения подобной политики, ставящей под угрозу долгосрочные экономические интересы самих стран ЕС.